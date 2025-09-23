Pháp cùng loạt quốc gia châu Âu công nhận Nhà nước Palestine

Pháp cùng các quốc gia châu Âu khác như Bỉ, Malta, Monaco, Luxembourg tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine để thúc đẩy hòa bình.

"Theo đúng cam kết lịch sử của Pháp với Trung Đông, với hòa bình giữa Israel và Palestine, tôi tuyên bố Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 22/9 phát biểu tại cuộc họp thượng đỉnh về giải pháp hai nhà nước do nước này cùng Arab Saudi triệu tập tại Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Macron khẳng định Pháp luôn sát cánh bên Israel. Ông cho biết công nhận Nhà nước Palestine là "giải pháp duy nhất giúp Israel sống trong hòa bình" và mô tả động thái là "một thất bại đối với Hamas".

Ông chủ Điện Elysee lưu ý Pháp sẽ không cho mở đại sứ quán Nhà nước Palestine ở Paris cho đến khi các bên đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza và toàn bộ con tin trong tay Hamas được trả tự do.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về Palestine tại trụ sở Liên Hợp Quốc, New York, Mỹ ngày 22/9. Ảnh: AFP

Sau Pháp, lãnh đạo các quốc gia châu Âu khác như Bỉ, Malta, Monaco, Luxembourg cũng tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cho biết Brussels muốn gửi đi một tín hiệu ngoại giao và chính trị mạnh mẽ tới thế giới. Ông thêm rằng Bỉ sẽ chỉ triển khai quy trình pháp lý liên quan "khi toàn bộ con tin được thả và các nhóm vũ trang như Hamas không tham gia lãnh đạo Palestine".

Malta, Monaco đều khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước để Israel và Palestine chung sống hòa bình. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hoan nghênh các quốc gia đã công nhận, đồng thời kêu gọi những bên khác hành động tương tự.

"Chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ để Palestine trở thành thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc", ông Abbas phát biểu qua video.

Mỹ và Israel không tham gia cuộc họp thượng đỉnh. Mỹ là thành viên thường trực duy nhất trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chưa công nhận Nhà nước Palestine.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon nói Tel Aviv sẽ bàn cách ứng phó khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu về nước tuần sau. Thủ tướng Israel dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/9.

Hội nghị thượng đỉnh về Palestine tại trụ sở Liên Hợp Quốc, New York, Mỹ ngày 22/9. Ảnh: AFP

Hơn 150 quốc gia trên thế giới đã công nhận Nhà nước Palestine. Anh, Canada, Australia và Bồ Đào Nha ngày 21/9 có động thái tương tự nhằm thúc đẩy hòa bình và bày tỏ sự ủng hộ giải pháp hai nhà nước. Giới phân tích đánh giá các diễn biến khó thay đổi tình hình thực địa, nhưng vẫn giúp Nhà nước Palestine cải thiện đáng kể vị thế trong nỗ lực trở thành quốc gia có chủ quyền thực sự.

Giải pháp hai nhà nước là ý tưởng thiết lập hai nhà nước có lãnh thổ tách biệt, trong đó một cho người Israel và một cho người Palestine. Khái niệm này xuất hiện trước khi nhà nước Israel thành lập năm 1948, thời điểm kết thúc quyền ủy trị của người Anh đối với Palestine. Tuy nhiên, bạo lực và chiến tranh bùng phát trong những thập kỷ sau đó đã cản trở nỗ lực này.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters, CNN)