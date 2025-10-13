Pháp công bố chính phủ mới

Tổng thống Macron công bố chính phủ mới sau cuộc đàm phán kéo dài nhằm thành lập nội các, ngăn đất nước chìm sâu hơn vào khủng hoảng chính trị.

Theo danh sách nội các do Văn phòng Tổng thống Pháp công bố hôm 12/10, ông Jean-Noel Barrot vẫn giữ chức Ngoại trưởng, trong khi Bộ trưởng Lao động sắp mãn nhiệm Catherine Vautrin sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Roland Lescure, người trung thành với ông Macron, sẽ làm Bộ trưởng Kinh tế Tài chính với ưu tiên hàng đầu là ngân sách cho năm tới.

Cảnh sát trưởng Paris Laurent Nunez tiếp quản Bộ Nội vụ, thay thế ông Bruno Retailleau của đảng Cộng hòa cánh hữu sau khi đảng này tuyên bố không tham gia chính phủ mới. Monique Barbut, cựu giám đốc Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) tại Pháp, đứng đầu Bộ Chuyển đổi Môi trường.

Gerald Darmanin, người chủ trương theo đường lối cứng rắn, tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Tư pháp. Bộ trưởng Văn hóa Rachida Dati, người sẽ hầu tòa trong năm tới vì cáo buộc tham nhũng, vẫn giữ nguyên chức vụ.

"Một chính phủ mới với sứ mệnh cao cả đã được bổ nhiệm để mang đến ngân sách cho đất nước trước cuối năm nay", Thủ tướng Sebastien Lecornu đăng trên mạng xã hội X.

Chính phủ mới của Pháp sẽ phải trình dự thảo ngân sách năm 2026 trước hạn chót 14/10, nhằm đảm bảo quốc hội có đủ 70 ngày theo quy định hiến pháp để xem xét kỹ lưỡng kế hoạch này trước khi hết năm.

Thủ tướng Sebastien Lecornu (phải) và các thành viên trong chính phủ được công bố hôm 12/10. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, chính phủ mới đang đối mặt cuộc chiến cam go để tồn tại, sau khi cơ quan lập pháp phế truất hai người tiền nhiệm của ông Lecornu vì cố thuyết phục quốc hội thông qua biện pháp cắt giảm hàng tỷ USD chi tiêu để cân đối ngân sách quốc gia. Nhiều nghị sĩ cũng bất mãn với việc ông được tái bổ nhiệm.

Chính trường Pháp ngày càng bất ổn kể từ khi ông Macron tái đắc cử năm 2022, vì không có đảng hay liên minh nào nắm thế đa số trong quốc hội. Ông Macron kêu gọi bầu cử quốc hội trước thời hạn vào năm ngoái càng khiến cuộc khủng hoảng thêm trầm trọng.

Ông Lecornu, 39 tuổi, được Tổng thống Macron bổ nhiệm làm Thủ tướng Pháp hôm 9/9. Nội các mới được ông công bố hôm 5/10 đã vấp phải làn sóng phản đối vì "toàn những gương mặt cũ", khiến Thủ tướng Pháp phải nộp đơn từ chức một ngày sau đó.

Đến ngày 10/10, Tổng thống Macron tái bổ nhiệm ông Lecornu làm Thủ tướng Pháp và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ. Phe đối lập nhanh chóng chỉ trích quyết định này. Lãnh đạo đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu Jordan Bardella gọi đây là "trò đùa tệ hại" và tuyên bố sẽ lập tức tìm cách bỏ phiếu bất tín nhiệm với nội các mới.

Người phát ngôn của phe cực tả cho rằng sự trở lại của ông Lecornu là "cú tát thẳng vào mặt người dân Pháp". Đảng Xã hội khẳng định họ "không có thỏa thuận nào" với ông Lecornu và dọa cản trở chính phủ nếu ông không đình chỉ những cải cách hưu trí năm 2023, vốn nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64.

Huyền Lê (Theo AFP)