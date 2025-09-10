Pháp có thủ tướng thứ 5 trong vòng hai năm

Tổng thống Pháp chỉ định Thủ tướng mới, quyết duy trì chính phủ thiểu số bất chấp khủng hoảng trên chính trường.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 9/9 bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Sebastien Lecornu làm thủ tướng. Phủ Tổng thống cho biết Tổng thống Macron đã yêu cầu ông Lecornu tiến hành đàm phán với tất cả đảng phái chính trị trong quốc hội để tìm kiếm thỏa hiệp về ngân sách và các chính sách khác trước khi thành lập nội các mới.

Quyết định chọn ông Lecornu, 39 tuổi, cho thấy Tổng thống Macron quyết tâm duy trì một chính phủ thiểu số thay vì chọn ứng viên của phe cánh tả chiếm đa số. Ông không muốn từ bỏ chương trình cải cách thân doanh nghiệp, vốn đã cắt giảm thuế cho giới giàu và doanh nghiệp, đồng thời nâng tuổi nghỉ hưu.

"Tổng thống đã giao cho tôi nhiệm vụ xây dựng một chính phủ với định hướng rõ ràng: bảo vệ độc lập và sức mạnh quốc gia, phục vụ người dân Pháp, và đảm bảo ổn định chính trị, thể chế", ông Lecornu viết trên mạng xã hội X.

Bộ trưởng Quốc phòng Sebastien Lecornu thăm cơ sở radar Nostradamus ở miền bắc nước Pháp ngày 4/9. Ảnh: AFP

Lecornu trở thành thủ tướng thứ 5 được Tổng thống Macron bổ nhiệm trong chưa đầy hai năm qua. Quốc hội Pháp, với tình trạng chia rẽ sâu sắc giữa ba phe đối lập, đã bỏ phiếu phế truất người tiền nhiệm Francois Bayrou khỏi vị trí thủ tướng vào ngày 8/9, sau nhiều tranh cãi về kế hoạch mạnh tay kiểm soát nợ công.

Quyết định bổ nhiệm một đồng minh trung thành có nguy cơ khiến Tổng thống Macron, vốn đang mất điểm trong các cuộc thăm dò, bị chỉ trích là "xa rời thực tế" và châm ngòi thêm bất mãn trong xã hội. Nhiều đảng cánh tả phản đối mạnh mẽ và kêu gọi đình công toàn quốc trong ngày 11/9.

Đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất tuyên bố sẽ nộp kiến nghị bất tín nhiệm với ông Lecornu, song khả năng thành công thấp do đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (RN) do Jordan Bardella lãnh đạo tỏ ý sẵn sàng hợp tác với chính phủ mới trong vấn đề ngân sách, ít nhất là tạm thời.

Chính trị gia Bardella viết trên X rằng RN sẽ đánh giá tân thủ tướng dựa trên hành động và chính sách của ông. Đảng cực hữu này tuyên bố sẽ phản đối tăng thuế nhắm vào người lao động và muốn siết chặt chi phí liên quan đến nhập cư, chi tiêu công và đóng góp của Pháp cho Liên minh châu Âu.

RN đã đóng vai trò quan trọng trong việc hạ bệ cả ông Bayrou lẫn người tiền nhiệm Michel Barnier. Tuy nhiên, ông Lecornu được cho là có mối liên hệ tốt với lãnh đạo RN Marine Le Pen và Bardella, thậm chí từng dự một bữa tối với họ năm ngoái, nên có thể tạo được kênh đối thoại với phe cực hữu.

