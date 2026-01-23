Pháp chặn bắt tàu dầu nghi của Nga

Tổng thống Macron tuyên bố hải quân Pháp đã bắt một tàu dầu nghi thuộc "đội tàu bóng tối" của Nga trên biển Địa Trung Hải.

"Hải quân Pháp sáng nay tiếp cận và khám xét một tàu chở dầu xuất phát từ Nga, thuộc diện chịu lệnh trừng phạt quốc tế và bị nghi treo cờ giả. Chiến dịch được tiến hành trên vùng biển quốc tế ở Địa Trung Hải, với sự hỗ trợ từ một số đồng minh của chúng tôi", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo hôm 22/1.

Theo ông Macron, tàu dầu khởi hành từ thành phố Murmansk, miền bắc nước Nga, và đã phải chuyển hướng. "Chúng tôi sẽ không để lọt bất cứ thứ gì. Đội tàu bóng tối đã mang lại nguồn tài chính cho xung đột ở Ukraine", Tổng thống Pháp nói thêm.

Các trực thăng Pháp tiếp cận tàu dầu trên biển Địa Trung Hải ngày 22/1. Ảnh: AFP

Cảnh sát biển Pháp sau đó cho biết hải quân nước này đã bắt tàu dầu Grinch ở vùng biển giữa Tây Ban Nha và Morocco. Dữ liệu trên trang theo dõi hoạt động hàng hải Marine Traffic cho thấy tàu Grinch treo cờ Comoros, quốc gia ở phía đông châu Phi.

Đại sứ quán Nga tại Pháp cho biết Paris chưa thông báo cho Moskva về sự việc. "Chúng tôi đang cùng Tổng lãnh sự quán ở Marseille nỗ lực tìm hiểu xem có công dân Nga nào trong số thành viên thủy thủ đoàn hay không, nhằm cung cấp sự hỗ trợ cần thiết", cơ quan này cho hay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh động thái của Pháp, cho rằng những hành động như vậy "chính là sự cứng rắn cần thiết" để ngăn nguồn thu từ dầu mỏ của Nga. "Những con tàu đó phải bị bắt. Sẽ càng hợp lý hơn nếu tịch thu và bán số dầu mà những tàu đó đang vận chuyển", ông viết trên X.

Vị trí Địa Trung Hải. Đồ họa: Free World Maps

Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt 19 gói trừng phạt nhằm vào Nga, nhưng Moskva đã thích ứng với hầu hết các biện pháp và tiếp tục bán hàng triệu thùng dầu cho các nước khác, thường với giá chiết khấu.

"Đội tàu bóng tối" là thuật ngữ phương Tây dùng để chỉ đội tàu mà họ cho rằng Nga sử dụng để lách lệnh trừng phạt, được quản lý thông qua mạng lưới các công ty bình phong để che giấu quyền sở hữu.

Huyền Lê (Theo Reuters, TASS)