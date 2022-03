Pháp bỏ quy định khẩu trang và hộ chiếu vaccine

Pháp từ ngày 14/3 gỡ bỏ gần như hoàn toàn hạn chế về Covid-19, gồm thẻ vaccine và quy định bắt buộc đeo khẩu trang.

Theo đó, người dân Pháp không cần đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng, cửa hàng, nơi làm việc, trường học (đối với trẻ em và học sinh, sinh viên). Tuy nhiên, người sử dụng các phương tiện giao thông công cộng và tới bệnh viện, nhà dưỡng lão vẫn cần đeo khẩu trang.

Tổng thống Emmanuel Macron cũng bỏ quy định sử dụng hộ chiếu vaccine, chứng nhận tiêm chủng. Người dân không cần xuất trình bằng chứng đã tiêm đủ liều vaccine hoặc xét nghiệm âm tính Covid-19 khi đến phòng gym hoặc lên tàu. Quy định này được ông Macron giới thiệu lần đầu vào tháng 7 năm ngoái.

Động thái mới được chính phủ Pháp đưa ra dựa trên các đánh giá về tình hình thực tế, sau những tuần ca nhiễm giảm đều đặn và bệnh viện trở lại trạng thái bình thường.

Pháp là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất châu Âu, Hiện hơn 90% dân số nước này đã nhận đủ liều vaccine. Những người từ 80 tuổi trở lên được tiêm liều thứ 4 kể từ 14/3. Bộ trưởng Y tế Olivier Veran cho biết dù nới lỏng biện pháp hạn chế, chính phủ Pháp vẫn "hết sức cảnh giác" về số ca nhiễm đang gia tăng.

"Người dân phải tiếp tục tự bảo vệ bản thân", ông nói.

Người dân không đeo khẩu trang khi mua hàng tại một khu chợ ở Biarritz, Tây Nam nước Pháp, ngày 14/3. Ảnh: AP

Một số chuyên gia y tế cho rằng động thái loại bỏ gần như hoàn toàn quy định chống dịch của Pháp diễn ra quá sớm.

Jerome Marty, người đứng đầu Hiệp hội Bác sĩ Pháp (UFML), nhận định: "Tôi sẽ không lo ngại nếu tình trạng lây nhiễm giảm xuống, nhưng rõ ràng không phải vậy. Hơn nữa, chúng ta đang bỏ quy định khẩu trang mà không thực hiện bất cứ biện pháp song song nào để thông khí các không gian kín và ngăn chặn virus lây lan".

Tuy nhiên, Laurent Negre, chủ nhà hàng ở Paris, đánh giá cao quyết định mới của chính phủ. "Chúng tôi đã quen với những hạn chế và các quy định phức tạp, giờ đây, chúng tôi sẽ cảm thấy công việc dễ dàng hơn. Đó là điều tốt", ông nói.

Hiện Pháp ghi nhận trung bình hơn 70.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, tăng 20% so với tuần trước. Ca nhiễm gia tăng chủ yếu do biến chủng Omicron lưu hành. Các nhà khoa học cũng phát hiện dòng phụ BA.2, có khả năng lây nhiễm cao hơn tới 30% so với chủng gốc.

Thục Linh (Theo Evening Standard)