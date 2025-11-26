Pháp bắt thêm 4 người liên quan vụ cướp bảo tàng Louvre

Giới chức Pháp bắt thêm 4 nghi phạm liên quan vụ cướp bảo tàng tháng trước, nâng tổng số người bị bắt lên 8.

Công tố trưởng Paris Laure Beccuau ngày 25/11 cho biết nhóm mới bị bắt gồm hai nam giới 38-39 tuổi cùng hai phụ nữ 31-40 tuổi, đều sống tại khu vực Paris. Le Parisien đưa tin một trong những nghi phạm này là người đã tiến hành cuộc đột nhập cùng ba người đàn ông khác hôm 19/10. Vụ bắt giữ khép lại cuộc truy lùng 4 người trực tiếp gây án.

Trước đó giới chức Pháp đã truy tố 4 người gồm ba nam và một nữ. Trong đó, ba người đàn ông trực tiếp tham gia vụ cướp đều có tiền sử phạm tội và sinh sống ở ngoại ô Aubervilliers. Nghi phạm nữ đồng lõa là bạn gái của một thành viên nhóm này.

Một binh sĩ mang vũ trang đứng gác ở bảo tàng Louvre, thủ đô Paris ngày 30/10. Ảnh: AP

Trong vụ cướp bảo tàng Louvre ngày 19/10, 4 kẻ trộm tiếp cận phòng trưng bày Apollo, nơi lưu giữ bộ trang sức của hoàng gia Pháp, và chỉ mất 7 phút để lấy đi loạt báu vật trị giá ước tính 102 triệu USD. Họ sử dụng một xe tải có gắn thang bên dưới cửa sổ phòng trưng bày, leo lên bằng thang nâng, phá cửa kính rồi dùng máy cắt để mở các tủ trưng bày trước khi tẩu thoát bằng xe tay ga.

Trong lúc chạy trốn, nhóm cướp đánh rơi một vương miện nạm kim cương và ngọc lục bảo từng thuộc về Hoàng hậu Eugenie, vợ của Napoleon III. Họ tẩu thoát cùng 8 món trang sức, trong đó có chuỗi vòng ngọc lục bảo nạm kim cương Napoleon I tặng Hoàng hậu Marie-Louise. Toàn bộ báu vật bị đánh cắp đến nay chưa được tìm thấy.

Vụ cướp gây chấn động toàn cầu, làm dấy lên tranh cãi về an ninh tại các bảo tàng Pháp. Báo cáo của cơ quan kiểm toán nhà nước đầu tháng này chỉ ra Louvre quá chú trọng mở rộng sức hút và sưu tầm hiện vật mà xem nhẹ đầu tư an ninh.

Ban lãnh đạo bảo tàng thừa nhận các thiếu sót, cam kết tăng cường cảnh sát và hệ thống camera sau sự cố. Bảo tàng cũng vừa phải đóng một phòng trưng bày vì lo ngại về độ an toàn của trần nhà, càng làm nổi bật thách thức trong việc bảo vệ công trình lịch sử đón hàng triệu khách mỗi năm.

Thanh Danh (Theo AFP, Guardian)