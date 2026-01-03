Pháo sáng gắn trên chai rượu có thể đã gây ra vụ cháy khu nghỉ dưỡng Thụy Sĩ

Giới chức Thụy Sĩ cho biết pháo sáng gắn trên chai sâm panh có thể là nguyên nhân gây ra vụ cháy nổ ở quán bar tại Crans-Montana khiến ít nhất 40 người chết.

Trong cuộc họp báo ngày 2/1, công tố viên trưởng bang Valais Beatrice Pilloud cho biết các điều tra viên đang thu thập chứng cứ và xem xét một số giả thuyết về nguyên nhân vụ cháy nổ ở quán Constellation Bar tại thị trấn nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana, Thụy Sĩ trước đó một ngày.

"Chúng tôi cho rằng ngọn lửa bùng phát do các que pháo sáng gắn trên chai sâm panh được đưa đến quá sát trần nhà", bà Pilloud nói. Giới chức cũng sẽ xác định xốp cách âm được gắn lên trần có đáp ứng tiêu chuẩn hay không.

Thụy Sĩ nêu giả thuyết nguyên nhân vụ cháy nổ ở khu nghỉ dưỡng Ngọn lửa bùng lên trong quán Constellation Bar tại thị trấn Crans-Montana, Thụy Sĩ ngày 1/1. Video: Reuters

Ảnh được công bố trên mạng xã hội cho thấy nhân viên và khách trong quán bar nâng ít nhất 6 chai sâm panh có gắn pháo sáng, lớp vật liệu trên trần nhà dường như đã bén lửa.

"Một số nữ phục vụ nâng chai rượu lên quá sát trần nhà rồi ngọn lửa bùng lên", nhân chứng Alex nói.

Stephane Ganzer, lãnh đạo cơ quan an ninh bang Valais, cho biết những người có mặt tại hiện trường cố gắng rời đi thông qua cửa chính và lối thoát hiểm. "Tuy nhiên, khi đám cháy bùng lên và khói mù mịt, đa số không thể nhìn thấy đường hay tìm được lối thoát", ông Ganzer nói.

Ảnh được cho là chụp vào thời điểm ngọn lửa bùng phát trong quán Constellation Bar tại thị trấn Crans-Montana, Thụy Sĩ ngày 1/1. Ảnh: CNN

Một số bên ban đầu cho rằng vụ nổ dẫn tới hỏa hoạn tại Constellation Bar, nơi có sức chứa hơn 300 người. Tuy nhiên, bà Pilloud nói cuộc điều tra sơ bộ cho thấy điều ngược lại, "hỏa hoạn đã gây ra vụ nổ tại đây".

Vụ cháy nổ khiến khoảng 40 người thiệt mạng và 115 người bị thương, phần lớn ở mức độ nặng. Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin mô tả đây là "một trong những thảm kịch tồi tệ nhất với quy mô chưa từng có mà đất nước trải qua".

Các bệnh viện trong khu vực nhanh chóng quá tải, nhiều người bị thương được chuyển tới những cơ sở y tế khác tại Thụy Sĩ và nước ngoài. Giới chức Thụy Sĩ cho biết đang nỗ lực nhanh chóng xác nhận danh tính nạn nhân, song thừa nhận quá trình này có thể mất vài ngày đến vài tuần.

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani nói khoảng 15 công dân nước này bị thương trong vụ hỏa hoạn và 15 người mất tích. Bộ Ngoại giao Pháp cho biết 9 công dân nước này bị thương và 8 người chưa được tìm thấy.

