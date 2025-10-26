Pháo nổ ngày Tết khiến người đàn ông suýt mù mắt

Ninh BìnhSau 8 tháng bị mảnh pháo ngày Tết nổ văng vào mắt, người đàn ông 44 tuổi đục thủy tinh thể và đứt chân mống mắt, thị lực chỉ còn 2/10.

Ngày 24/10, bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Tiên, Trưởng Khoa Mắt Tổng hợp, Bệnh viện Mắt Hoa Lư, cho biết bệnh nhân nhập viện với thị lực mắt phải suy giảm kèm cảm giác chói lóa nghiêm trọng do mống mắt mất khả năng điều tiết ánh sáng. Anh cho biết Tết vừa qua đang đi đường thì bị mảnh pháo nổ phụt thẳng vào mắt.

Bác sĩ khám mắt bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ xác định bệnh nhân bị đục thể thủy tinh do chấn thương, kèm đứt chân mống mắt. Ca bệnh phức tạp vì tổn thương kéo dài khiến cấu trúc mắt biến dạng và gây rối loạn thị giác chức năng. Các bác sĩ hội chẩn, quyết định phẫu thuật tạo hình mống mắt kết hợp thay thể thủy tinh nhân tạo bằng phương pháp Phaco.

Hai ngày sau phẫu thuật, thị lực mắt phải của bệnh nhân tăng từ 2/10 lên 8/10, cảm giác chói khi tiếp xúc ánh sáng mạnh giảm rõ rệt.

Bác sĩ Thùy Tiên khuyến cáo các chấn thương mắt do pháo nổ, vật sắc nhọn hoặc tai nạn lao động có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến giác mạc, mống mắt hoặc thể thủy tinh. Người bệnh cần đến cơ sở chuyên khoa sớm để được đánh giá và can thiệp kịp thời, tránh nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.

Lê Phương