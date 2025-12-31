Pháo hoa rực sáng mừng năm mới

Tại phường Hoàn Kiếm có 2 trận địa pháo gồm khu vực trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội.
Tại phường Hoàn Kiếm có 2 trận địa pháo gồm khu vực trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội.
Đúng 0h, pháo hoa đồng loạt bung nở trên bầu trời TP HCM.
Năm nay, thành phố bắn khoảng 2.500 quả pháo hoa đón năm mới ở 4 điểm: đầu đường hầm sông Sài Gòn, công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), Khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Trung tâm Bãi sau (phường Vũng Tàu).
Đúng 0h, pháo hoa đồng loạt bung nở trên bầu trời TP HCM.
Năm nay, thành phố bắn khoảng 2.500 quả pháo hoa đón năm mới ở 4 điểm: đầu đường hầm sông Sài Gòn, công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), Khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Trung tâm Bãi sau (phường Vũng Tàu).
Pháo hoa rực sáng trên sông Sài Gòn, nhìn từ tòa tháp Saigon Marina IFC, trung tâm thành phố.
Pháo hoa rực sáng trên sông Sài Gòn, nhìn từ tòa tháp Saigon Marina IFC, trung tâm thành phố.
Pháo hoa rực sáng một góc sông Sài Gòn.
Pháo hoa rực sáng một góc sông Sài Gòn.
So với nhiều nơi, pháo hoa tại biển Bãi Sau khá ít khói, người xem thấy rõ vẻ đẹp khi bung nở trên nền trời.
So với nhiều nơi, pháo hoa tại biển Bãi Sau khá ít khói, người xem thấy rõ vẻ đẹp khi bung nở trên nền trời.
Người dân Hải Phòng ngắm pháo hoa bên bờ sông Cấm.
Người dân Hải Phòng ngắm pháo hoa bên bờ sông Cấm.
Nhóm phóng viên