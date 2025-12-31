Pháo hoa rực sáng mừng năm mới

Lúc 23h45, pháo hoa bung nở tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Năm nay, Thủ đô bắn pháo hoa sớm hơn 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026, tại các phường Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Từ Liêm, Tây Hồ và Hà Đông.