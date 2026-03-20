Phanh gấp vì rơi túi đồ, người đi xe máy bị ôtô húc

Hà NộiRơi túi đồ, người phụ nữ đi xe máy bất ngờ phanh để nhặt thì bị ôtô đi ngay phía sau húc mạnh, hôm 19/3 tại Chương Dương Độ.

Tình huống giao thông: Đường đông xe, gói hàng ở xe máy của một người phụ nữ bất ngờ rơi ra đường, người này lập tức phanh gấp và dừng lại. Ngay phía sau, ôtô có gắn camera hành trình đi tới không kịp xử lý tình huống, húc người phụ nữ đi xe máy về phía trước. May mắn không có thương vong xảy ra.

Ôtô húc đuôi xe máy bất ngờ phanh gấp Video: Bui An

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi tham gia giao thông luôn cần giữ khoảng cách an toàn phòng mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra nhất là trong nội đô đông xe. Ngoài ra, ôtô nên đi về phía làn trái nhường làn phải cho các phương tiện nhỏ hơn như xe máy.

Đặc biệt, gặp tình huống bất ngờ, người đi xe máy nên bình tĩnh không nên phanh đột ngột dừng xe giữa đường gây khó khăn cho các lái xe khác trong việc xử lý tình huống.

Nguyên Vũ