Hà NộiTránh xe bên cạnh, người đàn ông đi xe máy phanh gấp, ngã ra trước đầu ôtô, hôm 15/9 tại Đại Mỗ.

Phanh gấp, người đi xe máy ngã trước đầu ôtô Video: Phúc Tân

Tình huống giao thông: Trời tối tại ngã tư đông xe, người đàn ông đi xe máy bị giật mình phanh gấp loạng choạng ngã vào đầu ôtô có gắn camera hành trình. May mắn không có tai nạn xảy ra.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi đi qua các ngã tư nên đi chậm, quan sát phòng mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Đối với người đi xe máy, khi sử dụng phanh trước đột ngột sẽ khiến trọng tâm xe dồn về phía trước, nếu lực bóp phanh trước quá lớn sẽ khiến bánh trước bị khóa, dễ gây mất lái và ngã như trong video.

Nguyên Vũ