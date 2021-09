Phanh ảo - tác dụng phụ của ôtô 'xịn'

Các công nghệ hỗ trợ giúp người xe phản ứng nhanh hơn và ngăn va chạm không đáng có, nhưng đôi khi hệ thống lại gặp lỗi.

Trên các loại ôtô hiện nay được trang bị rất nhiều công nghệ và hệ thống hỗ trợ người lái như phanh trước khi va chạm, giám sát điểm mù, cảnh báo chệch làn đường. Các hệ thống dựa trên thông tin được tạo ra bởi radar và camera. Trong hầu hết các tình huống, các tính năng an toàn hoạt động chính xác, nhất quán và có thể cứu mạng người ngồi trong xe.

Tuy nhiên, trong một số tình huống nhất định, hệ thống sẽ gặp lỗi. Điều này có thể gây ra hiện tượng nguy hiểm và đáng báo động được gọi là phanh ảo (phantom brake) – tức một cảnh báo sai của hệ thống an toàn có thể khiến xe phanh mà không có cảnh báo trước, do phát hiện một vật thể ảo. Các cảnh báo sai dẫn đến phanh ảo là kết quả của lỗi cảm biến và tiết lộ một số thiếu sót của công nghệ an toàn hiện có. Phanh ảo có thể khiến tài xế hốt hoảng và đưa ra phản ứng sai, hoặc nặng hơn là có thể xảy ra tai nạn khi bị xe khác đâm từ phía sau.

Radar phát hiện người đi bộ. Ảnh: Arbe

Thời tiết xấu và một số cơ sở hạ tầng lân cận góp phần gây ra cảnh báo sai và phanh ảo. Các điểm giao cắt với đường sắt, nắp cống và đèn đường treo thấp và hệ thống chiếu sáng hoạt động không đúng cách trên các ôtô gần đó đều có thể gây ra cảnh báo giả và hiện tượng phanh ảo.

Theo Arbe, một công ty phát triển các giải pháp hình ảnh radar có độ phân giải cao cho biết phanh ảo là một trong những trải nghiệm đáng lo ngại được các tài xế báo cáo. Arbe là một công ty được thành lập vào năm 2015 bởi một nhóm các chuyên gia radar và nhà khoa học dữ liệu có thể giúp các hệ thống an toàn trên ôtô hoạt động tốt hơn và nhất quán hơn trong nhiều điều kiện khác nhau.

Một lợi ích chính của radar hình ảnh độ phân giải siêu cao là giúp cảnh báo giả và phanh ảo được giảm về 0. Người lái xe sẽ dễ dàng lái xe an toàn hơn khi họ có thông tin chất lượng về môi trường xung quanh. Tương tự, các tính năng an toàn nâng cao có thể hoạt động tốt hơn và hoạt động đáng tin cậy hơn khi có đủ thông tin chất lượng về môi trường xung quanh.

Bằng cách sử dụng công nghệ radar hình ảnh và xử lý tiên tiến, công nghệ này giúp tạo ra một bản đồ "không gian tự do" mà chiếc xe có thể sử dụng để phát hiện và theo dõi chính xác các vật thể trên đường đi, ngay cả trong bóng tối hoàn toàn, ở các độ cao khác nhau và trong các điều kiện thử thách khác.

Ví dụ: các hệ thống radar thông thường có thể gặp khó khăn trong việc xác định đối tượng đi qua dưới cầu hoặc biển báo trên cao, thậm chí có thể nhầm lẫn giữa một phương tiện đang rẽ và một phương tiện đang dừng lại. Đây là hai nguyên nhân phổ biến gây ra hiện tượng phanh ảo được loại bỏ nhờ sử dụng công nghệ radar hình ảnh, đặc biệt là khả năng xác định và phân tích môi trường lái xe với độ chính xác cao.

Phát hiện vật thể qua mặt cắt đứng. Ảnh: ARBE

Ngoài ra, nhờ sự kết hợp thông tin từ radar hình ảnh độ phân giải cực cao với thông tin thêm từ nguồn cấp dữ liệu camera của xe, hệ thống an toàn có thể nâng cao và cải thiện. Giải pháp radar công nghệ cao thậm chí có thể xác định các phương tiện lân cận theo kích thước, ví dụ như phân biệt giữa xe máy và xe tải.

Công nghệ radar hình ảnh cũng giảm thời gian yêu cầu của các hệ thống radar tiêu chuẩn để phân tích và xóa các tình huống báo động giả, giúp cải thiện thời gian phản ứng của hệ thống an toàn, đồng thời giảm rủi ro xảy ra tai nạn khi tham gia giao thông.

Thời điểm hiện tại, Arbe đã hợp tác với AutoX, công ty sẽ sử dụng công nghệ radar hình ảnh trong 400.000 xe tự lái cấp 4. Trên toàn cầu, khoảng 30 nhà cung cấp phụ tùng gốc và xe tự lái cấp 1 đang phát triển các hệ thống radar dựa trên công nghệ của Arbe, công nghệ này có thể tìm thấy trong các phương tiện thương mại và hàng không.

Khi các công nghệ hình ảnh tiên tiến tiếp tục phát triển, khách hàng có thể thấy sự rộng rãi của các hệ thống an toàn với mức cao hơn được tung ra thị trường.

Minh Quân (theo Driving)