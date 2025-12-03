Phân vân chọn Công nghệ phần mềm vì lo sau này hết việc

Em đang học năm thứ hai ngành Công nghệ thông tin, phân vân giữa Hệ thống thông tin và Công nghệ phần mềm.

Em học đại học tại TP HCM. Thời gian qua, em đã tra cứu rất nhiều thông tin về hai chuyên ngành Hệ thống thông tin (Information System) và Công nghệ phần mềm (Software Engineering).

Theo em được biết, nước ta đang dần chuyển đổi từ "xưởng gia công phần mềm" sang thành "người nắm chủ xưởng". Vậy liệu lĩnh vực phần mềm sẽ không còn nhiều việc làm trong tương lai?

Còn nếu là chuyên ngành Hệ thống thông tin, em vẫn chưa hình dung rõ những công việc sau này. Em cũng đang bị lẫn với ngành Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System) của các trường Kinh tế.

Mong mọi người cho em những lời tư vấn để chọn được chuyên ngành phù hợp, phân biệt Hệ thống thông tin và Hệ thống thông tin quản lý để em có thể hình dung ra được công việc và chọn đúng lĩnh vực ạ.

Em xin cảm ơn.

Lâm