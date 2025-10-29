Phản ứng của người Hàn với nạn nhân giải cứu từ Campuchia

Được giải cứu khỏi "địa ngục" lừa đảo ở Campuchia, một thanh niên Hàn Quốc bị chỉ trích dữ dội ở quê nhà vì hình xăm, khiến dư luận nước này chia rẽ.

Đầu tháng 10, cảnh sát Hàn Quốc giải cứu ba thanh niên ở độ tuổi 20 bị lừa sang Campuchia làm việc từ tháng 8. Họ bị giam giữ, tịch thu hộ chiếu, điện thoại và ép tham gia lừa đảo trực tuyến.

Câu chuyện bắt đầu gây tranh cãi khi nghị sĩ Kim Byung Joo thuộc Đảng Dân chủ đăng tải hình ảnh chiến dịch giải cứu. Một nạn nhân bị làm mờ hoàn toàn cơ thể bởi có hình xăm dày đặc. Việc làm mờ để che giấu hình xăm trong các hình ảnh trên truyền thông vốn là thông lệ ở Hàn Quốc.

Nhân vật Chorong, người cầm đầu băng nhóm tội phạm trong phim The Roundup: No Way Out. Ảnh: Koreaboo

Bức ảnh lập tức làm dấy lên tranh cãi. Nhiều bình luận trên mạng xã hội gọi nạn nhân là "tội phạm", "xã hội đen", so sánh người này với Chorong, một nhân vật trùm băng đảng trong bộ phim The Roundup: No Way Out.

Tại một cuộc họp báo sau đó, nghị sĩ Kim Byung Joo đã bật khóc. Ông lên án việc kỳ thị người khác dựa trên hình xăm, cho rằng đây là sự phân biệt đối xử vô lý với nạn nhân.

Vụ việc phản ánh định kiến về hình xăm tại Hàn Quốc. Định kiến này bắt nguồn từ thời cổ đại, khi hình xăm được dùng để trừng phạt tội phạm và dần bị coi là biểu tượng của "sự tha hóa xã hội".

Đến nay, dù một bộ phận giới trẻ xem hình xăm là nghệ thuật, phần lớn xã hội vẫn giữ quan điểm tiêu cực. Khảo sát của Trendmonitor cho thấy hơn 70% người Hàn tin hình xăm biểu thị "hành vi lệch lạc" hoặc "tội phạm". Một khảo sát khác năm 2019 ghi nhận 78% có ấn tượng không tốt về người xăm trổ.

Hàn Quốc vẫn duy trì luật ban hành từ năm 1992, coi xăm là một "hành vi y tế" và chỉ cho phép bác sĩ thực hiện. Hậu quả là hơn 13 triệu người có hình xăm phải che giấu chúng để tránh bị từ chối việc làm, bị kỳ thị nơi công cộng. Theo Liên đoàn nghệ sĩ xăm Hàn Quốc, ít nhất 6 người đã bị kết án tù từ tháng 4/2023 vì hành nghề trái phép.

Giới chức Hàn Quốc đang có những nỗ lực thay đổi định kiến này. Nghị sĩ trẻ nhất Quốc hội, Ryu Ho Jeong, cùng nhiều nghệ sĩ xăm cho rằng định kiến này đã "lạc hậu so với thực tế xã hội". Bà Ryu đã đề xuất luật hợp pháp hóa hành nghề xăm, nhấn mạnh đây là nghệ thuật, biểu hiện cá tính và "giới trẻ cũng ủng hộ việc coi hình xăm là thẩm mỹ, thúc đẩy văn hóa chấp nhận sự đa dạng".

Ngọc Ngân (Theo Koreaboo)