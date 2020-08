Phan Thiết nhiều cơ hội phát triển nghỉ dưỡng trọn gói

Các khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí - mua sắm nghìn tỷ tại địa phương này tạo ra sự sôi động thị trường và thể hiện tầm nhìn dài hạn của các 'ông lớn'.

Chị Ngọc Hà, giám đốc một công ty thiết kế nội thất tại TP HCM, có sở thích du lịch nghỉ dưỡng mỗi khi hoàn tất các công trình lớn. Hè năm nào, chị cũng chọn điểm đến quen thuộc ở Nha Trang và ở liền hơn một tuần hơn. Bởi nơi đây có khu nghỉ dưỡng tọa lạc ở hòn đảo tách biệt với thành phố nhộn nhịp, nhà hàng ẩm thực phục vụ từ sáng sớm đến tối mịt, có công viên nước, khu thể thao biển để vận động. Kể cả du lịch ở Phuket, Bali, Hàn Quốc... chị cũng chọn mô hình nghỉ dưỡng tương tự để ở dài ngày mà không cảm giác nhàm chán.

"Đến những khu nghỉ dưỡng ‘tất cả trong một’ này, mình không cần phải bước chân ra ngoài, vì mọi nhu cầu từ nghỉ ngơi, tập luyện, mua sắm hay ăn uống đều được đáp ứng tại chỗ", chị Hà cho biết. "Nhưng ở Việt Nam thì những điểm đến dạng này chỉ đến trên đầu ngón tay, chưa có nhiều lựa chọn cho những du khách như mình".

Điểm đến 'tất cả trong một'

Khu nghỉ dưỡng trọn gói - all-inclusive resort hay ‘tất cả trong một’ – all-in-one resort theo mô tả của chị Ngọc Hà là mô hình nghỉ dưỡng vốn rất quen thuộc tại các điểm đến du lịch nổi tiếng trên thế giới như Caribbean, Hawaii, Mexico, Nam Phi... Tại Đông Nam Á, Thái Lan hay Indonesia cũng sớm phát triển loại hình này.

Nắm bắt đặc điểm thời tiết ấm áp quanh năm mang đến khả năng khai thác du lịch dài ngày, các khu nghỉ dưỡng trọn gói, ngoài những phòng nghỉ sang trọng, còn mang đến đa dạng dịch vụ cho du khách. Khi thời gian ở kéo dài vài tuần lễ đến cả tháng, thì họ không cảm thấy hết hứng thú, bởi ngay tại nội khu có đầy đủ các dịch vụ từ tập luyện, thể thao dưới nước, khu vui chơi - giải trí, chăm sóc sức khỏe, khám phá ẩm thực bản địa, mua sắm... Kể cả phòng nghỉ cũng được bố trí nhiều dạng, từ khách sạn cao tầng, khách sạn nghệ thuật (boutique) hay villa ven biển để du khách trải nghiệm suốt thời gian lưu trú.

Theo chuyên gia tài chính của tờ US Weekly, các khu nghỉ dưỡng trọn gói trên thế giới ngày càng phát triển, do mang đến sự hài lòng cho đa dạng phân khúc khách hàng. Đối với các du khách hạng sang với hầu bao "rủng rỉnh", họ sẽ cảm giác thư giãn, thoải mái hơn khi ở trong không gian đầy đủ tiện ích, cảm giác được phục vụ mọi sở thích, nhu cầu. Trong khi đối với các nhóm khách có tài chính ở tầm trung, các điểm nghỉ dưỡng trọn gói giúp họ cảm thấy an tâm hơn với dịch vụ, dự trù các khoản sẽ chi trong kỳ nghỉ, tránh chọn nhầm những điểm đến không rõ chất lượng, giá tiền...

Bối cảnh Covid-19 càng tăng thêm sức hấp dẫn cho các resort phức hợp, có đa dạng tiện ích nội khu, dịch vụ ngay trong tầm di chuyển của du khách. "Đại dịch khiến những du khách có nhu cầu nghỉ dưỡng tách biệt, không di chuyển nhiều, hạn chế tiếp xúc. Đây là thế mạnh của các điểm đến 'trọn gói'. Một số khu nghỉ dưỡng truyền thống cũng sẵn sàng chuyển mình theo mô hình này để khách hàng tăng thêm thời gian lưu trú", chuyên trang đánh giá các dịch vụ khách sạn - hội nghị Smart Meetings (Mỹ) nhận định.

Theo giới du lịch, các khu nghỉ trọn gói thường được bố trí tại những vùng có bãi biển đẹp, không gian yên tĩnh và môi trường sống gần với thiên nhiên. Việt Nam với nhiều bãi biển đẹp trải dài dọc theo các tỉnh là điều kiện thuận lợi để du lịch Việt Nam phát triển loại hình du lịch này. Tuy nhiên, hạn chế về quỹ đất và tiềm lực tài chính khiến số lượng các khu nghỉ dưỡng trọn gói trở thành hàng hiếm trên thị trường.

Cơ hội bứt phá cho Phan Thiết

Mũi Né - Phan Thiết có nhiều tiềm năng để hình thành điểm đến nghỉ dưỡng quốc tế nhờ bãi biển trong xanh, cát trắng, khí hậu ấm áp quanh năm. Cảnh quan tại đây cũng giữ được sự nguyên sơ, tạo hứng thú cho du khách trong nước lẫn quốc tế. Nơi đây được đánh giá là "thủ phủ resort" khi sở hữu các khu nghỉ dưỡng từ nhỏ đến lớn. Theo báo Bình Thuận, đến nay địa bàn tỉnh có 387 dự án du lịch đang hoạt động, với tổng diện tích đất 6.249 ha và tổng vốn đầu tư 69.845 tỷ đồng.

"Dù vậy, thị trường đến nay vẫn vắng bóng các dự án nghỉ dưỡng phức hợp, cung cấp cho khách hàng trải nghiệm nghỉ dưỡng nhiều ngày, tối ưu chi tiêu của du khách", một chuyên gia địa ốc cho biết.

Tuy nhiên, chuyên gia này nhận định, dự án thành phần cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết có tổng chiều dài 99km cũng như kế hoạch xây dựng sân bay Phan Thiết đã trở thành đòn bẩy thu hút cuộc đổ bộ của hàng loạt dự án nghỉ dưỡng nghìn tỷ. Trong đó không ít các dự án được đầu tư theo hình thức đô thị nghỉ dưỡng, khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí và có cả khu nghỉ dưỡng trọn gói.

Mũi Né Summerland - tổ hợp all-inclusive resort tại Phan Thiết.

Điển hình như dự án Mũi Né Summerland của chủ đầu tư Hưng Lộc Phát chọn phát triển theo hướng tổ hợp nghỉ dưỡng đa tiện ích, vui chơi - giải trí - thương mại cao cấp bậc nhất Bình Thuận. Khi đi vào hoạt động, sẽ phục vụ trọn gói mọi nhu cầu của du khách trong và ngoài nước, từ phòng nghỉ chuẩn 5 sao, tham dự các lễ hội sắc màu cho đến các trò chơi vận động và trải nghiệm ẩm thực hay mua sắm... Với quy mô 31,5ha, dự án bố trí đến 60 biệt thự, 332 nhà phố, 251 nhà phố thương mại, hơn 2.000 căn hộ biển và khu khách sạn 5 sao.

Thực tế, Mũi Né Summerland sở hữu chuỗi tiện ích lần đầu tiên xuất hiện tại Phan Thiết như tuyến phố đi bộ hơn 2.000m; quảng trường sôi động Summer Square; khu ẩm thực hơn 100 nhà hàng đa quốc gia; khu shopping, khu BBQ sân vườn, clubhouse, cà phê, gym, spa hiện đại...

Mũi Né Summerland sở hữu công viên nước hơn 20.000 m2 và loạt các tiện ích hiện đại

Nhằm giúp du khách tận hưởng các dịch vụ thể thao nước, chủ đầu tư chi hàng trăm tỷ đồng xây dựng công viên nước Summer Ocean Park hơn 20.000 m2, du khách đến đây sẽ được trải nghiệm hàng trăm trò chơi cảm giác mạnh và giải trí như đường trượt 6 làn dốc đứng cao, lướt sóng rồng, hố trượt tử thần, dòng sông sóng thần, hồ đôi tạo sóng...

Bên cạnh đó, công viên nước Mũi Né Summerland còn có tổ hợp vui chơi giải trí nước cho trẻ em, hồ bơi resort giật tầng, FlowRider không gian để du khách vừa ăn uống, tiệc tùng vừa xem biểu diễn lướt sóng nghệ thuật vào buổi tối. Ngoài ra chuỗi công viên đa chủ đề là không gian cho các buổi picnic, cây cầu Rainbow Bridge còn là điểm check-in cho du khách trẻ.

Phố mua sắm nội khu dự án của chủ đầu tư Hưng Lộc Phát cũng mang phong cách kiến trúc châu Âu. Với chiều dài hơn 2.000m, khu vực này tập trung các cửa hiệu shopping và điểm trải nghiệm văn hóa bản địa cho khách du lịch. Trong đó, phố đi bộ quy tụ chuỗi ẩm thực đa văn hóa, các thương hiệu thời trang hàng đầu. Chủ đầu tư kỳ vọng đây sẽ là tổ hợp giải trí về đêm hiện đại bậc nhất Phan Thiết với những tuyến phố đi bộ, khu phố ẩm thực, giải trí, con đường lễ hội, tiệc tùng chuyên hoạt động về đêm.

Tổ hợp giải trí về đêm hiện đại bậc nhất Phan Thiết.

"Mũi Né Summerland sẽ được quản lý, vận hành bởi các tập đoàn quốc tế hàng đầu. Tất cả nhằm níu chân du khách ở lại Phan Thiết lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn", đại diện chủ đầu tư Hưng Lộc Phát chia sẻ và đồng thời cho rằng việc hình thành tổ hợp đa tiện ích sẽ giúp Phan Thiết trở thành điểm đến đầu tư tiềm năng, tạo động lực cho thị trường bất động sản ven biển Mũi Né.

Hiện toàn bộ hệ thống hạ tầng của dự án cơ bản hoàn thiện. Ngoài ra, hai ngân hàng là VietinBank và Vietcombank bảo trợ vốn đầu tư phát triển dự án lẫn vốn vay cho khách hàng.

Với chị Ngọc Hà, sau khi biết đến thông tin tổ hợp Mũi Né Summerland, vị khách này tỏ ra hào hứng bởi thời gian tới, ngoài Nha Trang, chị và gia đình có thêm địa điểm để nghỉ dưỡng, giải trí, vui chơi theo từng sở thích ngay trong nước mà không phải ra nước ngoài.

"Việc các ông chủ địa ốc nhanh nhạy với xu hướng của thế giới bằng các tổ hợp dự án lớn đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước chứng tỏ Phan Thiết và nhiều thành phố biển của Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển phân khúc nghỉ dưỡng", nữ CEO này nói.

Bảo An