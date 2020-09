Phan Thị Mơ: 'Tôi trầy trật đóng khỏa thân'

Phan Thị Mơ cho biết chị gái luôn căn dặn cô khi đóng phim phải tiết chế các "cảnh nóng" để sau còn lấy chồng.

- Vốn quen với các vai gái quê, vì sao chị nhận lời đóng "Kiều @" của đạo diễn Đỗ Thành An?

- Tôi tâm đắc nhân vật - cô gái trải qua bao phen bị "vùi hoa dập liễu" vì hy sinh cho người thân. Phim xoay quanh thiếu nữ tên Hương - từ quê lên thành phố học, vì hoàn cảnh xô đẩy phải làm gái làng chơi. Lấy cảm hứng từ Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du nhưng phim không bám sát nguyên tác, có bối cảnh thời hiện đại, thuộc thể loại tâm lý, xã hội - dòng phim tôi từng thử sức.

Phan Thị Mơ tại buổi ra mắt phim "Kiều @" chiều 16/9 tại TP HCM. Ảnh: Bình Nguyên.

Khi nhẩm lời thoại lúc casting, tôi chảy nước mắt vì nhập vai. Thấy vậy, đạo diễn phim - anh Đỗ Thành An nói: "Con bé này là Kiều chứ không ai khác". Tôi thấy may mắn vì bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm đóng phim điện ảnh. Anh An nói tôi trông chân chất - điều anh đang tìm kiếm ở vai này, có lẽ do tôi là dân miền Tây thứ thiệt.

- Cảnh diễn nào khiến chị nhớ nhất?

- Phim có phân đoạn tôi nằm trong bồn tắm đổ đầy đá viên, khỏa thân hoàn toàn. Đó là cảnh diễn khiến tôi kiệt sức, trầy trật nhất. Trước khi quay, tôi và nhiều thành viên trong êkíp tranh cãi dữ dội: liệu có cần thiết để cho nhân vật "nude" vì sẽ ảnh hưởng đến việc dán nhãn phân loại phim theo độ tuổi khán giả. Sau cùng, tôi chấp nhận, bởi cảnh này mang dụng ý đặc tả dáng vóc nhân vật, qua đó toát lên thân phận ê chề của cô. Hôm quay, mọi người đều ra ngoài, chỉ còn đạo diễn, tôi và quay phim. Sau cảnh đó, tôi phải nghỉ nguyên một ngày vì bị cảm.

Ở một số cảnh nhân vật bị ép phải tiếp khách, tôi ăn diện gợi cảm. Đạo diễn sử dụng một số góc máy kín đáo, quay sau bức rèm để khi lên hình, cảnh "nóng" được tiết chế, không quá phản cảm.

- Người thân nói gì khi chị đóng cảnh "nóng"?

- Tôi chưa dám nói với bố mẹ vì xưa nay chỉ quen các dạng vai hiền thục, kín đáo. Chị ruột tôi vẫn luôn dặn kỹ chuyện đóng cảnh nude vì không muốn em gái nổi tiếng bằng mọi giá. Chị thường nói: "Làm gì thì làm, phải chừa một đường lấy chồng. Chạy theo đồng tiền và danh vọng, sau này nhìn lại, ai dám lấy mình?". Nhớ lời chị, tôi luôn chọn khâu kịch bản kỹ lưỡng.

- Chị đầu tư cho vai ra sao?

- Phim quay dạng one-shot (liên tục, không cắt cảnh). Dạng này chưa phổ biến ở Việt Nam vì kinh phí cao, đòi hỏi nhiều máy móc chuyên dụng. Ngoài ra, diễn viên được yêu cầu kỹ năng tốt, chỉ cần quên thoại, cảnh quay bị hủy bỏ, làm lại từ đầu. Tôi và các đồng nghiệp như Cao Thái Hà, Mạnh Luân... phải tham gia các buổi workshop trước khi phim bấm máy, diễn thử trước camera điện thoại để nắm các kiến thức căn bản. Trên trường quay, chúng tôi tập trung cao độ để phối hợp với ống kính. Có những hôm, quay từ sáng đến tối vẫn không được một cảnh nào vì không đáp ứng tiêu chí one-shot.

Diễn vai gái làng chơi, tôi tham khảo các phim bộ của Hong Kong cùng đề tài để nắm bắt kỹ thuật diễn. Những cảnh mời mọc, đon đả tiếp khách... khá mới mẻ với tôi. Tôi luôn tự nhủ nếu không chịu khó thay đổi sẽ mãi đóng khung, bị "chết" vai.

Phan Thị Mơ bên đạo diễn Đỗ Thành An trên trường quay phim "Kiều @". Ảnh: Nhân vật cung cấp.

- Nhiều năm đóng phim nhưng chưa có vai nổi bật, chị nghĩ sao?

- Đó cũng là điều tôi trăn trở và đang nỗ lực từng ngày. Để nổi tiếng và được ghi nhận, ngoài kỹ năng diễn, còn là ở cái duyên. 100 phim ra rạp, lên sóng nhưng không có mấy phim trụ lại trong tâm trí khán giả. Tôi vẫn chờ một vai giúp bản thân đột phá hơn. Còn hiện tại, ra đường, được khán giả nhận ra và chào hỏi, với tôi là một đặc ân của nghề.

- Vì sao gần đây chị tránh nhắc chuyện tình cảm?

- Tôi chia tay bạn trai đã lâu, hiện độc thân. Gần 30 tuổi, tôi chưa vội lập gia đình dù gia đình thúc giục. Tôi thấy còn trẻ lắm, vẫn sung sức, thích xông pha với nghề. Tôi cũng không quá tha thiết chuyện yêu đương. Trải qua vài mối tình, tôi nếm đủ vị chua ngọt, cay bùi, cũng biết trân trọng bản thân hơn. Tôi chờ một người đủ tốt để cùng mình vun vén tổ ấm. Còn bây giờ, tôi chỉ muốn đi diễn, kinh doanh, tích lũy tài chính để làm những điều mình thích.

Phan Thị Mơ giới thiệu vẻ đẹp miền Tây khi thi hoa hậu du lịch Phan Thị Mơ giới thiệu vẻ đẹp miền Tây khi thi hoa hậu du lịch. Video: Huỳnh Thạch.

Phan Thị Mơ sinh năm 1990, cao 1,72 m. Năm 2011, Phan Thị Mơ dự thi Miss Earth tại Philippines. Năm 2012, cô lọt vào top 5 Hoa hậu Việt Nam. Năm 2018, cô đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới - cuộc thi tổ chức ở Việt Nam lẫn Thái Lan. Cô cũng nhận danh hiệu Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất ở giải thưởng Ngôi sao xanh 2017 cho vai Đan Thy trong phim "Hồ sơ lửa - Mật danh D9".

Tam Kỳ