Phẫn nộ vì trung tâm Covid-19 VIP cho thẩm phán

Ấn ĐộGiới chức New Delhi gây phẫn nộ khi yêu cầu chuyển khách sạn hạng sang thành trung tâm Covid-19 độc quyền cho các thẩm phán cấp cao và gia đình.

Trong thông báo tối 26/4, chính quyền thủ đô New Delhi, Ấn Độ, cho biết họ đã nhận được yêu cầu trên từ Tòa án Tối cao New Delhi do tình trạng số ca nhiễm nCoV gia tăng đột biến.

Theo đó, 100 phòng tại khách sạn 5 sao Ashoka sẽ được cải tạo thành cơ sở y tế điều trị Covid-19 cho các thẩm phán cấp cao và người thân, dưới sự điều hành của một bệnh viện hàng đầu thành phố.

Một bệnh nhân Covid-19 chờ được nhập viện tại bệnh viện Guru Teg Bahadur, New Delhi, Ấn Độ, hôm 23/4. Ảnh: Reuters.

Jaiveer Shergill, luật sư kiêm phát ngôn viên đảng đối lập chính tại quốc hội Ấn Độ, cho biết quyết định của chính quyền New Delhi trái với quyền bình đẳng được quy định trong hiến pháp, nói thêm rằng tòa án phải tự bác bỏ chế độ biệt đãi này.

"Vì công lý, sự liêm chính và niềm tin vào hệ thống tư pháp, Tòa án Tối cao New Delhi phải hủy bỏ yêu cầu này", ông nói. Hiện chưa có phản hồi từ tòa án và chính quyền bang Delhi.

Thủ đô của Ấn Độ là một trong những thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi làn sóng Covid-19 thứ hai tàn phá đất nước. Các bệnh viện đang phải ngừng tiếp nhận bệnh nhân do không có giường hoặc nguồn oxy để duy trì sự sống cho họ. Trung bình cứ mỗi 4 phút, New Delhi lại ghi nhận một người chết vì Covid-19.

Trong khi đó, các thẩm phán chưa được đưa vào danh sách nhân viên tuyến đầu và hầu hết tòa án đang hoạt động trực tuyến. "Tòa án Tối cao New Delhi nên từ chối đề nghị của khách sạn Ashoka, hoặc hủy bỏ yêu cầu nếu họ chính là người ra quyết định. Không thể có sự phân biệt đối xử công khai từ những người chịu trách nhiệm ngăn chặn nó", nhà bình luận chính trị Aakar Patel, cựu lãnh đạo Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Ấn Độ, nêu ý kiến.

Một nguồn tin giấu tên trong chính quyền tiết lộ phòng bệnh luôn được chuẩn bị cho những người nắm vị trí quan trọng, bao gồm các thẩm phán cấp cao, tại Viện Khoa học Y tế Ấn Độ do nhà nước điều hành ở New Delhi. Việc đặt trước chỗ cho họ tại một khách sạn 5 sao được cho là cách làm hoảng loạn và quá đà.

