Phan Như Thảo mặc tôn dáng sau khi giảm 10 kg

Tối 9/10, Phan Như Thảo chọn đầm ôm hở vai, phom dáng đuôi cá lên thảm đỏ gala cuộc thi làm đẹp do cô tổ chức. Trang phục gắn thêm hoa 3D tăng nét nữ tính cho người đẹp.

Diễn viên được nhiều bạn bè, khách mời nhận xét ngoại hình trông gọn hơn sau lần xuất hiện hồi tháng 7. Lúc đó, Phan Như Thảo tăng gần 20 kg, do ăn uống để bồi bổ cơ thể sau cắt bỏ túi mật.