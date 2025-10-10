Phan Như Thảo mặc tôn dáng sau khi giảm 10 kg

Tối 9/10, Phan Như Thảo chọn đầm ôm hở vai, phom dáng đuôi cá lên thảm đỏ gala cuộc thi làm đẹp do cô tổ chức. Trang phục gắn thêm hoa 3D tăng nét nữ tính cho người đẹp.
Diễn viên được nhiều bạn bè, khách mời nhận xét ngoại hình trông gọn hơn sau lần xuất hiện hồi tháng 7. Lúc đó, Phan Như Thảo tăng gần 20 kg, do ăn uống để bồi bổ cơ thể sau cắt bỏ túi mật.
Tối 9/10, Phan Như Thảo chọn đầm ôm hở vai, phom dáng đuôi cá lên thảm đỏ gala cuộc thi làm đẹp do cô tổ chức. Trang phục gắn thêm hoa 3D tăng nét nữ tính cho người đẹp.
Diễn viên được nhiều bạn bè, khách mời nhận xét ngoại hình trông gọn hơn sau lần xuất hiện hồi tháng 7. Lúc đó, Phan Như Thảo tăng gần 20 kg, do ăn uống để bồi bổ cơ thể sau cắt bỏ túi mật.
Cô cho biết giảm hơn 10 kg, hiện nặng gần 70 kg, nhờ cân đối lại khẩu phần ăn, kết hợp tập thể dục.
Cô cho biết giảm hơn 10 kg, hiện nặng gần 70 kg, nhờ cân đối lại khẩu phần ăn, kết hợp tập thể dục.
Phan Như Thảo thay trang phục chất liệu sequin khi xuất hiện trên sân khấu. Cô búi tóc, sử dụng thêm bông tai, vòng tay để tăng điểm nhấn.
Phan Như Thảo thay trang phục chất liệu sequin khi xuất hiện trên sân khấu. Cô búi tóc, sử dụng thêm bông tai, vòng tay để tăng điểm nhấn.
Doanh nhân Đức An - ông xã Phan Như Thảo - cùng con gái Bồ Câu dự sự kiện chung.
Người đẹp cho biết chồng hiểu thể trạng của cô nên chưa bao giờ phàn nàn hoặc có ý kiến về chuyện vợ thay đổi cân nặng liên tục. "Anh cổ vũ tinh thần, tránh để tôi bị stress. Gần đây, tôi trở lại hoạt động showbiz sau nhiều năm chăm lo tổ ấm nhỏ, anh cũng ủng hộ", cô nói.
Doanh nhân Đức An - ông xã Phan Như Thảo - cùng con gái Bồ Câu dự sự kiện chung.
Người đẹp cho biết chồng hiểu thể trạng của cô nên chưa bao giờ phàn nàn hoặc có ý kiến về chuyện vợ thay đổi cân nặng liên tục. "Anh cổ vũ tinh thần, tránh để tôi bị stress. Gần đây, tôi trở lại hoạt động showbiz sau nhiều năm chăm lo tổ ấm nhỏ, anh cũng ủng hộ", cô nói.
Phan Như Thảo chụp ảnh cùng người mẫu Kỳ Hân trên thảm đỏ trước khi bước vào chương trình.
Phan Như Thảo chụp ảnh cùng người mẫu Kỳ Hân trên thảm đỏ trước khi bước vào chương trình.
Người mẫu Hà Kino chọn trang phục phong cách menswear.
Người mẫu Hà Kino chọn trang phục phong cách menswear.
Diễn viên, nhà sản xuất phim Trương Ngọc Anh chọn đầm lấp lánh dự tiệc.
Diễn viên, nhà sản xuất phim Trương Ngọc Anh chọn đầm lấp lánh dự tiệc.
Ca sĩ Thảo Trang tạo dáng với đầm bèo nhún.
Ca sĩ Thảo Trang tạo dáng với đầm bèo nhún.
Hoàng Hải tham gia nhiều hoạt động showbiz sau hiệu ứng tại chương trình Ca sĩ mặt nạ.
Hoàng Hải tham gia nhiều hoạt động showbiz sau hiệu ứng tại chương trình Ca sĩ mặt nạ.
"Chị đẹp" Vũ Ngọc Anh khuấy động sân khấu bằng các tiết mục âm nhạc.
"Chị đẹp" Vũ Ngọc Anh khuấy động sân khấu bằng các tiết mục âm nhạc.
Tân Cao
Ảnh: Nhân vật cung cấp