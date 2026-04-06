Phần mới 'Super Mario' bùng nổ phòng vé

"The Super Mario Galaxy Movie" vượt "Project Hail Mary" trở thành phim có doanh thu mở màn cao nhất từ đầu năm đến nay với 372,5 triệu USD toàn cầu.

Theo Hollywood Reporter, tính riêng ở Bắc Mỹ, phim đạt hơn 190 triệu USD trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Ở thị trường quốc tế, tác phẩm mang về thêm 182,4 triệu USD từ 80 thị trường, đánh dấu màn ra mắt lớn nhất kể từ Avatar: Fire and Ash vào cuối năm 2025.

Trailer 'The Super Mario Galaxy Movie' Trailer "The Super Mario Galaxy Movie", công chiếu trong nước ngày 1/4. Phim được phép phổ biến đến người xem ở mọi độ tuổi. Video: CGV

The Super Mario Galaxy Movie xoay quanh Mario, Luigi (lần lượt do Chris Pratt, Charlie Day lồng tiếng) và công chúa Peach trong cuộc đối đầu phản diện Bowser và Bowser Jr. Kịch bản mở rộng bối cảnh vũ trụ, giới thiệu thêm các nhân vật quen thuộc ở trò chơi điện tử như Rosalina và Yoshi.

Giới quan sát đánh giá doanh thu cho thấy tác phẩm vẫn giữ được lượng khán giả trung thành từ phần đầu. Đại diện hãng Universal Pictures dự đoán phim duy trì sức hút tại phòng vé nhờ phản hồi tích cực từ khán giả, nhận điểm A- trên CinemaScore.

Dù vậy, phim chưa đủ thuyết phục giới phê bình. Tác phẩm nhận 42% điểm "thối" trên chuyên trang điện ảnh Rotten Tomatoes, 37% điểm Metascore dựa trên 38 bài viết. Nhà phê bình Peter Bradshaw trên Guardian chấm 1/5 sao, cho rằng dự án "nhạt nhẽo như hình nền máy tính, thậm chí còn tệ hơn cả AI".

Theo ông, phong cách đồ họa 2D và cơ chế chơi game được giữ lại nhưng không phát huy hiệu quả như phần phim năm 2023. Yếu tố hài hước vốn là điểm mạnh của thương hiệu gần như vắng bóng ở phần này. Nội dung kịch bản đơn giản với mô-típ phiêu lưu quen thuộc. Tuyến tình cảm giữa Mario và Peach cũng không để lại ấn tượng.

Cảnh phim "The Super Mario Galaxy Movie". Ảnh: Illumination

Biên kịch mở rộng bối cảnh, cùng sự xuất hiện của nhiều nhân vật và sinh vật trong trò chơi như Yoshi, đội quân Luma, Toad, Honey Queen, Wart hay phi công Fox McCloud, đưa người xem đi qua hàng loạt thiên hà. Tuy nhiên, việc nhồi nhét nhiều yếu tố khiến thông điệp không rõ ràng.

Điểm cộng hiếm hoi là dự án có nhiều chi tiết gợi nhắc trò chơi điện tử, biến trải nghiệm xem phim thành "cuộc săn easter egg" (thuật ngữ chỉ những thông điệp mà người sáng tạo giấu trong các phần mềm, trò chơi điện tử, phim ảnh, âm nhạc). "Điểm hấp dẫn lớn nhất của phim là cách nó đưa khán giả đắm chìm vào thế giới Mario những năm 2000", trang The Seattle Times bình luận.

Mario do nhà thiết kế trò chơi điện tử người Nhật Miyamoto Shigeru tạo ra. Nhân vật lần đầu xuất hiện trong game thùng (game Arcade) Donkey Kong năm 1981 với tên gọi "Jumpman", rồi trở thành biểu tượng của hãng Nintendo. Người chơi thường điều khiển Mario chạy, nhảy qua chướng ngại vật, né kẻ địch, thu thập xu và dùng vật phẩm như nấm để biến thành Super Mario.

Nhân vật được đưa lên màn ảnh nhiều lần, trong đó gồm anime Super Mario Bros.: The Great Mission to Rescue Princess Peach! năm 1986, phim người đóng Super Mario Bros. (1993). Bản hoạt hình năm 2023 do Illumination và Nintendo sản xuất, thu hơn 1,3 tỷ USD. Kịch bản xoay quanh anh em Mario và Luigi, gặp khó khăn khi quyết định mở công ty sửa ống nước riêng tại Brooklyn (Mỹ). Một lần, khi đang tìm cách sửa hệ thống cống ngầm của thành phố, họ bị hút vào một chiếc ống bí ẩn, dẫn đến vùng đất màu nhiệm.

Cát Tiên (theo Variety, Hollywood Reporter)