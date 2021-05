Phan Mạnh Quỳnh hoãn tiệc cưới ở Sài Gòn

Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh thông báo hoãn tiệc cưới ngày 7/5 tại TP HCM đến khi dịch được kiểm soát tốt hơn.

Phan Mạnh Quỳnh cho biết vợ chồng anh bàn bạc kỹ lưỡng cùng hai bên gia đình. Anh nói: "Số ca nhiễm ở các quốc gia lân cận đang tăng cao, cùng nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép. Dù rất tiếc và buồn vì mọi thứ đã chuẩn bị gần xong, hai vợ chồng vẫn phải đặt an toàn và sức khỏe khách mời lên trên hết".

Nhạc sĩ Quang Huy, ca sĩ Hoàng Bách... ủng hộ đồng nghiệp, khen vợ chồng anh hành động có trách nhiệm. Tiệc cưới của đôi vợ chồng dự kiến đón nhiều nghệ sĩ.

Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy trong lễ hôn phối tại Nghệ An. Ảnh: Êkíp Linh Nga.

Giữa tháng 4, Phan Mạnh Quỳnh tổ chức hôn lễ ở Nghệ An và Khánh Hòa. Vợ của anh - Khánh Vy - sinh năm 1994 tại Khánh Hòa, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, diễn xuất, bên cạnh kinh doanh online. Cô từng xuất hiện trong một số MV của bạn trai và ca sĩ Đức Phúc, Only C... Nam ca sĩ cầu hôn bạn gái hồi tháng 9/2018, dự định tổ chức hôn lễ vào tháng 12/2019 nhưng dời vì lý do cá nhân. Đến năm 2020, họ tiếp tục thay đổi kế hoạch vì dịch.

MV Lyric "Yêu nhau nửa ngày" của Phan Mạnh Quỳnh Phan Mạnh Quỳnh hát "Yêu nhau nửa ngày" - được anh viết tặng bạn gái năm 2017. Video: Youtube Phan Mạnh Quỳnh.

Phan Mạnh Quỳnh sinh năm 1990 ở Diễn Châu, Nghệ An, sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Lúc nhỏ, anh học nhạc lý ở nhà thờ. Lớp chín, anh tập tành sáng tác. Nơi ấy con tìm về- sáng tác đầu tay - ra đời khi anh 18 tuổi. Nhạc sĩ ghi dấu ấn với loạt ca khúc Vợ người ta, Có chàng trai viết lên cây, Từ đó... Gần đây, nhạc sĩ thành công khi viết nhạc phim Chị trợ lý của anh,Người bất tử.

