Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Công an TP Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện một số tuyến đường ngày 25-26/10 để phục vụ Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

Thời gian tạm cấm, hạn chế phương tiện bắt đầu 6h đến 22h ngày 25/10 và từ 6h đến 16h ngày 26/10.

Ôtô tải từ 1,5 tấn trở lên, ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, phương tiện ưu tiên khác) bị cấm, phương tiện khác bị hạn chế trên các tuyến đường sau: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, vành đai 3 trên cao (từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70).

Cảnh sát giao thông TP Hà Nội sẵn sàng cho Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: Ngọc Tiến

Trong thời gian tạm cấm, hạn chế phương tiện, Công an TP Hà Nội tổ chức hướng đi như sau: Phương tiện từ các tỉnh thành phía đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi tỉnh phía bắc, tây, tây bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang,...) di chuyển theo tuyến: cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - quốc lộ 18 - đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên... và ngược lại.

Hoặc phương tiện có thể di chuyển theo tuyến: cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 - đi các tỉnh Phú Thọ, Sơn La... và ngược lại.

Các phương tiện từ đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi đại lộ Thăng Long di chuyển theo tuyến: Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - quốc lộ 32 - tỉnh lộ 70 - đi đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Lễ mở ký với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" sẽ được tổ chức ngày 25-26/10 tại Hà Nội. Công ước gồm 9 chương, 71 điều, là kết quả của gần 5 năm thương lượng liên tục và kéo dài giữa các quốc gia thành viên, nhằm xây dựng khuôn khổ pháp lý đa phương toàn diện để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết gần 100 quốc gia, hơn 100 tổ chức sẽ dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội.

Việt An