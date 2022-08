'Phần lớn tổ chức tín dụng đen liên quan tội phạm hình sự'

Phần lớn các tổ chức "tín dụng đen" đều có quan hệ với tội phạm hình sự, Bộ Công an sẽ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm, theo Đại tướng Tô Lâm.

Sáng 10/8, chất vấn Bộ trưởng Công an Tô Lâm, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Bến Tre) nêu thực trạng tình hình tội phạm liên quan đến tín dụng đen rất phức tạp, thủ đoạn tinh vi. Bên cho vay nặng lãi buộc bên đi vay phải sang tên nhà, đất để thế chấp, cầm cố. Khi người đi vay không trả được nợ do lãi mẹ đẻ lãi con thì chúng sang nhượng nhà, đất đó cho người khác. Cơ quan chức năng thu thập chứng cứ xử lý khá khó khăn. "Bộ Công an có giải pháp gì?", bà chất vấn.