Phần lớn phụ nữ độc thân Nhật Bản không muốn sinh con

Hơn 60% phụ nữ chưa chồng ở Nhật Bản không muốn sinh con, mức cao nhất trong 8 năm, lần đầu tỷ lệ này vượt nhóm nam giới.

Mainichi tuần này dẫn khảo sát vừa công bố của tập đoàn dược phẩm Rohto, thực hiện trong năm 2025 đối với 400 nam nữ độc thân ở độ tuổi 18 đến 29, xoay quanh câu hỏi họ muốn có con hay không.

37,4% người được hỏi trả lời có, 62,6% nói không. Xét theo tỷ lệ giới tính, lượng nam giới không muốn có con là 60,7%, tăng 0,8 điểm phần trăm so với năm ngoái. Trong khi đó, tỷ lệ ở nữ giới tăng tới 11,6 điểm phần trăm, lên mức 64,7%.

Đây là mức cao nhất đối với nhóm nữ giới kể từ khi khảo sát được thực hiện thường niên từ năm 2018, cũng là lần đầu tỷ lệ này ở nữ vượt nam.

Khi được hỏi về nguyên nhân lo ngại sinh và nuôi con, hơn 63% nam giới và gần 72% nữ giới đề cập "gánh nặng tài chính". 51% nam giới và 61% nữ giới cho rằng sinh con sẽ cản trở con đường thăng tiến trong sự nghiệp.

Các bà mẹ Nhật Bản đưa con đến chùa Sensoji ở Tokyo để cầu sức khỏe, tháng 4/2025. Ảnh: AFP

Khảo sát cũng đặt câu hỏi tương tự với 800 nam, nữ Nhật Bản đã kết hôn trong độ tuổi từ 25 đến 44 mong muốn có con. Trong số này, 52% nam giới và 64% nữ giới lo ngại sinh con cản trở thăng tiến. Tỷ lệ đang cân nhắc chuyển vị trí, công việc để nuôi con là 53% ở nam và gần 67% ở nữ.

Theo giới quan sát, tỷ lệ này phản ánh thực tế phụ nữ đang gặp khó khăn trong cân bằng giữa công việc và nuôi con, trong đó lộ trình nghề nghiệp là một trong những rào cản chính.

Khảo sát còn ghi nhận chỉ 4% nam, 4% nữ trong số 800 người muốn có con "đã trao đổi với cấp trên hoặc đồng nghiệp về kế hoạch sinh nở", cho thấy doanh nghiệp Nhật Bản có thể đối mặt nguy cơ nhân sự bất ngờ xin nghỉ việc.

"Việc khẩn cấp hiện nay là tìm ra những giải pháp để người dân vừa có thể theo đuổi sự nghiệp, vừa làm cha mẹ, thay vì buộc phải lựa chọn giữa hai điều này", Yuko Shimada, bình luận viên Mainichi, nhận định.

Đức Trung (Theo Mainichi, Asahi, Yomiuri)