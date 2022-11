Phần lớn màn hình iPhone 14 do Samsung sản xuất

Apple hợp tác với nhiều nhà sản xuất màn hình nhưng Samsung chiếm 70% nguồn cung cho dòng iPhone mới nhất.

Theo báo cáo của The Elec, Apple đã đặt hàng tổng cộng hơn trăm triệu tấm nền OLED cho iPhone đến hết năm nay. Trong đó, Samsung chiếm 80 triệu chiếc, LG Display là 20 triệu và BOE là 6 triệu.

iPhone 14, 14 Pro và 14 Pro Max. Ảnh: Apple

Samsung có lợi thế hơn trước các đối thủ khi cung cấp mọi loại tấm nền cho các model iPhone 14. LG hiện chỉ sản xuất màn hình LTPS cho iPhone 14 thường và LTPO cho iPhone 14 Pro Max. Công ty Trung Quốc, BOE cũng chỉ cung cấp màn hình LTPS cho iPhone 14 thường.

Các số liệu trong báo cáo cho thấy trong 80 triệu chiếc do Samsung sản xuất, có 60 triệu dành cho iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Lý do lớn nhất khiến Samsung trở thành nhà cung cấp hàng đầu là do các công ty khác như LG đang gặp khó khăn trong sản xuất.

iPhone 14 là một trong những thế hệ điện thoại thành công nhất của Apple. Tuy nhiên, công ty đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng đầy đủ nguồn cung ra thị trường. Foxconn hiện vật lộn với việc thúc đẩy sản xuất khi hàng loạt công nhân rời nhà máy do tác động của đại dịch. Điều này cũng buộc Apple đưa ra cảnh báo nguồn cung iPhone 14 bị thiếu hụt hồi đầu tháng.

Bên cạnh nhà máy ở Trung Quốc, Foxconn cũng mở rộng sản xuất ra bên ngoài. Theo PhoneArena, các quốc gia như Ấn Độ, Việt Nam và Mexico là những địa điểm Apple có thể đặt nhà máy mà không phải lo về tình trạng đóng cửa. Gần đây, theo Reuters, Foxconn thông báo tăng gấp bốn lần lượng công nhân ở nhà máy sản xuất iPhone tại Ấn Độ trong hai năm tới, từ 17.000 lên 70.0000 công nhân. Lãnh đạo công ty cũng đang đẩy nhanh kế hoạch tuyển dụng do đình trệ sản xuất tại Trung Quốc.

Năm 2022, Foxconn chiếm 70% sản lượng iPhone toàn cầu, cao hơn 15% so với năm 2019. Trong đó, Foxconn sản xuất 80% số lượng iPhone 14 và 14 Plus, cũng như 100% số iPhone 14 Pro và Pro Max. 20% iPhone 14 và 14 Plus còn lại được sản xuất bởi Luxshare và Pegatron.

Hoài Anh