Phân khúc nghỉ dưỡng nửa tỷ đồng mỗi đêm hình thành ở Việt nam

Năm 2025, bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam gia nhập phân khúc siêu sang toàn cầu, với dinh thự, bán đảo nghỉ dưỡng giá 390-650 triệu đồng mỗi đêm.

Đầu tháng 6, resort Amanoi ở vịnh Vĩnh Hy (Khánh Hòa), gây chú ý thị trường bất động sản nghỉ dưỡng khi giới thiệu biệt thự 3 phòng ngủ giá 1 5.000 USD (xấp xỉ 390 triệu đồng) mỗi đêm.

Tuy nhiên, khách lưu trú phải đặt tối thiểu 3 đêm với giá khoảng một tỷ đồng để trải nghiệm "resort riêng tư bên trong resort" tổng diện tích 925 m2, gồm tiện ích dành riêng như 2 hồ bơi, spa, phòng khách, phòng ăn, bãi biển và 2 quản gia 24/7.

Bà Joy Arpornrat Kuekthong, Tổng giám đốc Amanoi, xác nhận mức giá tại biệt thự này là cao nhất của hạng residence 3 phòng ngủ toàn hệ thống resort biển của Tập đoàn Aman tại châu Á.

"Chúng tôi kỳ vọng sản phẩm siêu sang (ultra luxury) mới đóng góp khoảng 8% tổng doanh thu Amanoi trong năm đầu, đồng thời nâng mức chi tiêu trung bình tăng thêm khoảng 11% và giá trị thương hiệu trong dài hạn", bà nói.

Biệt thự R8 - Amanoi Ocean Pool Residence nhận khách đặt từ 3 đêm giá một tỷ đồng. Ảnh: Amanoi

Amanoi không phải nơi duy nhất đưa Việt Nam ghi dấu lên bản đồ nghỉ dưỡng siêu sang toàn cầu năm nay. Tháng 8, Vias Resort Vân Phong Peninsula tung mô hình nghỉ dưỡng trọn đảo riêng "exclusive buyout" 5 sao, dành cho giới siêu giàu.

Khu nghỉ dưỡng này chào 3 mức giá từ 10.000 USD đến 25.000 USD (tương đương 260 đến 650 triệu đồng) mỗi đêm, tương ứng cho thuê trọn tòa nhà hay toàn bộ bán đảo, đón tối đa 100 khách, kèm 25 nhân viên phục vụ.

Ông Morgan Ulaganathan, Giám đốc Tư vấn Du lịch - Khách sạn của Avison Yong Việt Nam, nhận định việc xuất hiện của mức giá xấp xỉ 15.000 USD mỗi đêm đang "tạo ra một chuẩn mực mới cho thị trường nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam".

Chuyên gia và các nhà vận hành cho rằng cột mốc này hợp lý nếu nhìn vào nhu cầu. Thị trường quốc tế là một động lực. 11 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt kỷ lục 19,15 triệu người, tăng 21% so với cùng kỳ 2024. Năm nay cũng chứng kiến nhiều đám cưới tỷ phú chọn các resort Việt Nam để tổ chức.

Nhưng điểm đáng chú ý là tập khách hàng trong nước. Theo báo cáo của Knight Frank (Anh), số người siêu giàu tại Việt Nam (có từ 30 triệu USD trở lên) tăng 82% chỉ sau 5 năm, tính đến 2022. Công ty này dự báo đến năm 2027, số người siêu giàu tại Việt Nam sẽ chạm mốc 1.300 người, tăng 22% so với năm 2022.

Báo cáo năm 2023 của công ty tư vấn toàn cầu về quốc tịch và cư trú Henley & Partners (Thụy Sĩ) cho rằng Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng tầng lớp siêu giàu cao nhất khu vực, với số lượng triệu phú dự kiến tăng 125% trong thập kỷ tới.

Tổng giám đốc Amanoi tiết lộ trước đây resort đón 80% là khách quốc tế. Nhưng 2 năm gần đây, tỷ trọng khách nội địa đã tăng đáng kể, chiếm khoảng 24%. Bà kỳ vọng biệt thự một tỷ đồng 3 đêm sẽ thu hút cả hai nhóm, đặc biệt là khách Việt có nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp ngay trong nước.

"Nhóm khách hàng này không chỉ quan tâm đến yếu tố 'xa xỉ' về vật chất, mà còn tìm kiếm những trải nghiệm nghỉ dưỡng độc đáo, mang lại giá trị tinh thần, tính cá nhân hóa cao và không trùng lặp", bà nhận định.

Tương tự, Vias Resort Vân Phong Peninsula cho biết đã từng có khách trong nước ngành tài chính thuê trọn bán đảo với mức giá cao nhất. Trong khi, hình thức cho thuê trọn tòa nhà có khách nội địa lẫn quốc tế. "Thị trường đang có nhu cầu và họ sẵn sàng chi trả cho sự riêng tư", Đại diện resort nói.

Khu bán đảo cho thuê giá đến 650 triệu đồng mỗi đêm. Ảnh: Vias Resort Vân Phong Peninsula

Ông Morgan Ulaganathan chỉ ra phân khúc nghỉ dưỡng hạng sang và siêu sang tại Việt Nam đang dịch chuyển dưới ảnh hưởng của các xu hướng toàn cầu, nhưng được thúc đẩy bởi "động lực nội tại rất riêng".

Cụ thể, xu hướng nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe toàn diện và dưỡng lão đang tăng tốc. Chẳng hạn, Six Senses Côn Đảo đã tích hợp các chương trình bảo tồn biển và thực đơn theo dõi sinh học tương tự mô hình của SHA Wellness ở Tây Ban Nha. Tiếp đến, bất động sản nghỉ dưỡng có thương hiệu (branded residences) đang bùng nổ. Ví dụ, sau Aman và Four Seasons, Regent Phú Quốc và Rosewood Hội An sắp ra mắt kết hợp cả mô hình lưu trú và bán biệt thự nghỉ dưỡng.

Các hành trình đa điểm đến được cá nhân hóa theo sở thích cũng đang trở thành xu hướng, kết nối các di sản văn hóa của UNESCO (Huế, Hội An) với điểm đến hoang sơ nhưng sang trọng (Vĩnh Hy), tương tự mô hình của Aman tại Bhutan. Hay Four Seasons đã đầu tư vào tour du lịch bằng chuyên cơ riêng, trong khi Aman và Ritz-Carlton giới thiệu các hải trình độc quyền trên du thuyền cỡ lớn.

Cuối cùng, hạ tầng phục vụ phân khúc cao cấp đang dần hoàn thiện. Một nhà điều hành dịch vụ mặt đất chuyên biệt (FBO) dành cho chuyên cơ, máy bay riêng tại Cam Ranh đã được phê duyệt và dự kiến vận hành từ 2026, cùng một đơn vị khác tại TP HCM vào 2027. Điều này phản ánh nhu cầu từ nhóm khách sẵn sàng chi trên 10.000 USD mỗi giờ bay, phù hợp với mức giá 15.000 USD mỗi đêm.

"Điều này củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng siêu sang tại châu Á và là chìa khóa để thúc đẩy giá phòng trung bình hàng ngày của phân khúc này", ông Morgan phân tích.

Ngoài ra, mức 15.000-16.000 USD mỗi đêm tại Amanoi được xem là cao nhất Việt Nam nhưng vẫn "hợp lý" so với các đối thủ như Six Senses Payson Seychelles tại đảo Félicité (Seychelles) giá 26 USD/m²/đêm, hay Cheval Blanc Randheli tại Maldives (27 USD/m²/đêm), tức tương đương 24.000-25.000 USD mỗi đêm nếu cùng diện tích với biệt thự 3 phòng ngủ mới ra mắt của Amanoi.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cạnh tranh trong thị trường nghỉ dưỡng siêu sang toàn cầu cũng đi kèm nhiều bài toán dài hạn cần cải thiện để phân khúc này ở Việt Nam bền vững. Trong đó, tính thuận tiện về khả năng tiếp cận là then chốt.

Ngoài Sân bay Long Thành sắp vận hành thương mại, việc mở rộng dịch vụ mặt đất chuyên biệt (FBO) để phục vụ chuyên cơ giới siêu giàu và bến du thuyền cao cấp sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cạnh tranh với Phuket (Thái Lan) hay Malé (Maldives), theo chuyên gia Morgan.

Tiếp đến, phân khúc siêu sang đòi hỏi nhà vận hành đỏ mắt tìm các quản gia hay chuyên gia thử nếm và phục vụ rượu (sommelier) được đào tạo bài bản. Vì vậy, ông cho rằng cần đào tạo nhân lực chất lượng cao chuyên biệt cho các vị trí đặc thù trong lĩnh vực khách sạn như quản gia, đầu bếp. Đồng thời, Việt Nam nên xem xét nới lỏng chính sách cấp phép lao động đối với vị trí quản lý người nước ngoài để chuyển giao các tiêu chuẩn dịch vụ toàn cầu.

Các quy định về bảo vệ môi trường cũng cần được thực thi nghiêm ngặt, như giới hạn lượng khách tại các khu bảo tồn thiên nhiên và kiểm soát việc cấp phép dự án nghỉ dưỡng mới. Điều này sẽ thuận lợi cho việc đáp ứng "lối sống xa xỉ kiểu mới", nơi sự tĩnh tại, riêng tư, hài hòa thiên nhiên và giá trị nội tâm trở thành yếu tố then chốt, theo một nhà điều hành resort.

Cuối cùng, để gia tăng chi tiêu trung bình trên mỗi du khách, Việt Nam cần nâng tầm hệ sinh thái trải nghiệm cao cấp, như chuỗi nhà hàng đạt chuẩn Michelin, các trung tâm chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn quốc tế, cùng với các hoạt động văn hóa đặc sắc được tích hợp gần khu nghỉ dưỡng.

Anh Kỳ