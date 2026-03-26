Phân khu The Sand sở hữu tầm nhìn biển hồ tại Ocean Park

Phân khu căn hộ The Sand thuộc dự án Masteri Grand Coast sở hữu vị trí trực diện biển hồ, đồng thời thừa hưởng hệ tiện ích đa dạng của Ocean Park 2.

Phân khu gồm 4 tòa căn hộ cao tầng, nằm đối diện biển hồ Wonder Wave Park, tạo lợi thế về tầm nhìn và cảnh quan. Theo đơn vị phát triển, các tòa nhà được quy hoạch theo hướng mở, tối ưu diện tích tiếp giáp mặt nước. Nhờ đó, nhiều căn hộ có hướng nhìn ra hồ với tầm nhìn không bị che chắn, đồng thời thuận tiện kết nối với hệ tiện ích nội khu và khu vực lân cận.

Phân khu The Sand. Ảnh: Masterise Homes

Hệ thống hơn 180 hạng mục tiện ích được bố trí trong 4 công viên nội khu, hình thành chuỗi không gian sinh hoạt đa dạng. Các khu chức năng ngoài trời gồm hệ thống hồ bơi, hệ thống sân thể thao liên hoàn, sân chơi trẻ em, công viên trượt ván và các khu dã ngoại.

Trẻ nhỏ có thể tham gia các khu vui chơi theo chủ đề, sân nước và bể bơi riêng, góp phần phát triển thể chất và khả năng sáng tạo. Người lớn sử dụng hồ bơi tiêu chuẩn Olympic dài 50 m, bể bơi vô cực cùng các khu thể thao như bóng rổ, bóng bàn, pickleball hoặc thư giãn tại vườn dạo, hồ sen. Trong khi đó, các gia đình có thể tổ chức dã ngoại, tiệc nướng hoặc gặp gỡ tại khu cà phê ngoài trời và thảm cỏ trung tâm. Hệ thống lối dạo và mảng xanh được bố trí xen kẽ, góp phần duy trì sự cân bằng trong không gian sinh hoạt.

Bên trong các tòa căn hộ là các không gian chức năng như Business Lounge thông tầng, thư viện, phòng gym, yoga, khu sinh hoạt cộng đồng và khu vui chơi trẻ em. Mỗi khu vực đều được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng sang trọng, sử dụng hệ cửa kính lớn để tận dụng ánh sáng tự nhiên, đồng thời đảm bảo sự riêng tư cho cư dân.

Mỗi tòa nhà đều sở hữu hệ tiện ích trong nhà riêng biệt, tối ưu không gian mở. Ảnh: Masterise Homes

Trong tổng thể dự án, tòa Z2 thuộc phân khu The Sand nằm ở vị trí trung tâm, tiếp giáp các tiện ích chính. Từ đây, cư dân có thể tiếp cận nhanh các khu chức năng nội khu, đồng thời sở hữu tầm nhìn đa lớp gồm biển hồ, hồ bơi Olympic 50 m, bể bơi vô cực và cảnh quan xanh.

Đại diện đơn vị phát triển cho biết, sự kết hợp giữa mặt nước và không gian mở góp phần tạo cảm giác thông thoáng, đồng thời mang lại sự thư giãn cho cư dân.

Tòa Z2 là trung tâm của dự án. Ảnh: Masterise Homes

Phân khu cung cấp nhiều loại hình căn hộ, từ studio, căn hộ 1-2 phòng ngủ đến các căn diện tích lớn, dao động khoảng 32-130 m2. Không gian bên trong được thiết kế theo hướng tối giản, sử dụng gam màu trung tính và vật liệu hoàn thiện từ các thương hiệu quốc tế.

Theo đại diện đơn vị phát triển, các căn hộ được bàn giao theo tiêu chuẩn của dòng Masteri Collection, chú trọng tính đồng bộ và chất lượng hoàn thiện. Công tác quản lý, vận hành dự kiến do Masterise Property Management đảm nhiệm. Phân khu hướng đến không gian sống theo tiêu chuẩn quốc tế, chú trọng yếu tố kết nối cộng đồng, tính thẩm mỹ và trải nghiệm sinh hoạt.

Mỗi căn hộ được bàn giao theo tiêu chuẩn cao cấp của Masteri Collection với hệ vật liệu và thiết bị tuyển chọn từ các thương hiệu quốc tế. Ảnh: Masterise Homes

Sự xuất hiện của The Sand góp phần hoàn thiện tổng thể dự án Masteri Grand Coast, đồng thời khép lại giai đoạn phát triển dòng sản phẩm Masteri Collection tại Ocean City của Masterise Homes. Dự án bổ sung thêm lựa chọn nhà ở cho nhóm khách hàng tìm kiếm không gian sống hiện đại gần khu Đông Hà Nội, với định hướng hài hòa giữa nhu cầu sinh hoạt và môi trường cảnh quan.

Song Anh