Phân khu thấp tầng đầu tiên tại Hồng Hạc City có sổ hồng

Hơn 1.000 căn biệt thự tại phân khu Hồng Phát dự án Hồng Hạc City đã hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Theo Phú Mỹ Hưng - đơn vị phát triển dự án, việc cấp sổ không bị ảnh hưởng bởi quá trình sáp nhập địa giới hành chính. Khách hàng sẽ nhận sổ sau khi hoàn tất thanh toán theo tiến độ, nhận nhà và đóng thêm 5% giá trị còn lại.

Phối cảnh cổng vào Hồng Hạc City với ý tưởng những đôi cánh vươn lên bầu trời. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Số căn có sổ trong phân khu Hồng Phát chiếm khoảng 35% trong tổng số 2.844 căn thấp tầng của toàn khu đô thị. 323 căn của Zone F1-1 thuộc phân khu này được chủ đầu tư chào bán ra thị trường hồi tháng 6 cũng đã hoàn thiện sổ.

Chủ đầu tư cho biết đang tiếp tục làm thủ tục xin cấp sổ cho các lô còn lại, qua đó giúp khách hàng thêm yên tâm an cư cũng như thuận lợi sử dụng trong kinh doanh, thương mại.

Hình tham khảo vị trí Hồng Hạc City tại phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh, giáp Gia Lâm (Hà Nội). Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Tọa lạc tại cửa ngõ Đông Bắc Thủ đô, Hồng Hạc City kết nối thuận tiện với Hà Nội, thành phố Bắc Ninh, sân bay Nội Bài và sân bay quốc tế Gia Bình vừa mới khởi công. Nằm trong tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, dự án hưởng lợi lớn từ hạ tầng liên vùng như đường vành đai 4, quốc lộ 17 và tuyến kết nối mới tới sân bay Gia Bình đang được khẩn trương triển khai, góp phần gia tăng giá trị bất động sản.

Dự án được quy hoạch theo mô hình "all-in-one" với mật độ xây dựng gần 28%, phần lớn diện tích dành cho cây xanh, công viên và hạ tầng tiện ích bao gồm trường học, y tế, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe nhiều tầng... Phân khu thấp tầng hiện cung cấp nhà phố, nhà phố liền kề, biệt thự đơn lập và song lập, thiết kế cảnh quan đồng bộ nhằm tạo lập một không gian sống hiện đại.

Hình phối cảnh tổng thể Hồng Hạc City được quy hoạch theo mô hình "all-in-one". Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Ngoài pháp lý, chất lượng công trình cũng được chủ đầu tư ưu tiên. Dự án do Phú Mỹ Hưng phát triển hợp tác cùng Nomura Real Estate Việt Nam (Nomura) với hệ tiêu chuẩn chất lượng không gian sống, xây dựng, quản lý vận hành quốc tế.

Bên cạnh các tiện ích như trường học, y tế... chủ đầu tư cũng triển khai thêm công trình điểm đến cộng đồng có tên gọi New Central Park với nhiều không gian chức năng trên khuôn viên đất khoảng 6,2 ha, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho cư dân đô thị và khu vực xung quanh. Khu vực này thuộc quỹ đất lõi trung tâm đô thị Hồng Hạc, là nơi sẽ phát triển các công trình thương mại, dịch vụ trong tương lai.

Phối cảnh công trình điểm đến sẽ sớm được đưa vào vận hành tại Hồng Hạc City. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

"Chúng tôi sẵn sàng đầu tư thêm để nâng cấp sản phẩm. Việc phát triển một đô thị lâu dài chỉ thành công khi đảm bảo chất lượng sống và sự gắn kết cộng đồng", ông Trương Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc Phú Mỹ Hưng chia sẻ.

Vị này cũng nhấn mạnh, Hồng Hạc là dự án đầu tiên ngoài TP HCM của doanh nghiệp có pháp lý hoàn thiện, đủ điều kiện đưa vào khai thác. Ông cho biết thêm, Bắc Ninh là mảnh đất hội tụ cả giá trị văn hóa và tiềm năng kinh tế, cùng hạ tầng giao thông hiện đại, do đó, trở thành điểm khởi đầu chiến lược mở rộng ra miền Bắc của Phú Mỹ Hưng.

Hồng Hạc City dự kiến bàn giao phân khu đầu tiên vào cuối năm 2026. Dự án có quy mô gần 198 ha, tổng vốn gần 1,1 tỷ USD, nằm tại phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh, giáp với Gia Lâm (Hà Nội). Dân số dự kiến khoảng 27.000 người.

Song Anh