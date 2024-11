Phân khu phong cách Nhật The Komorebi tại Vinhomes Royal Island

Mỗi căn biệt thự The Komorebi đậm chất Nhật, tạo nên quần thể sống, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khoẻ mới tại Hải Phòng.

Phân khu The Komorebi (Vinhomes Royal Island, Vũ Yên, Hải Phòng) do Vinhomes hợp tác cùng các tên tuổi lớn đến từ xứ sở hoa anh đào. Trong đó, Nomura là một trong những đại gia địa ốc của Nhật Bản có hơn 60 năm phát triển, nổi tiếng với hàng loạt dự án như tòa nhà Beijing Fortune (Bắc Kinh, Trung Quốc), chung cư cao cấp Park Origin Thonglor và chung cư Triple Condominium (Bangkok, Thái Lan), khu phức hợp Sunshine Fort (Manila, Philippines)... Tập đoàn này còn tham gia vào các thị trường khó tính như Anh, Mỹ, lần lượt vào năm 2018 và 2022.

The Komorebi ra đời từ sự hợp tác của nhiều tên tuổi tầm cỡ quốc tế. Ảnh phối cảnh: Vinhomes

Dấu ấn Nhật Bản tại The Komorebi còn được phác thảo bởi kiến trúc sư Kengo Kuma cùng đội ngũ thiết kế đến từ công ty KKAA. Kengo Kuma nổi tiếng với triết lý dùng kiến trúc làm sợi dây kết nối con người với thiên nhiên. Mỗi công trình của ông đều ưu tiên sử dụng các vật liệu như gỗ, kính, đồng thời hướng đến sự bền vững trong khai thác sử dụng nhằm tạo mối liên kết chặt chẽ giữa con người với môi trường.

Dưới bàn tay của kiến trúc sư Kengo Kuma, mỗi biệt thự The Komorebi được tối ưu hóa trải nghiệm cho gia chủ. Niềm cảm hứng từ mô hình nhà Machiya truyền thống cùng hệ thống lam gỗ vừa tạo nên vẻ ngoài ấn tượng, vừa giúp không gian sống gắn kết chặt chẽ với thiên nhiên.

Mỗi căn nhà còn có hệ cửa kính chạm trần, dễ dàng ngắm biển xanh, cát trắng, nắng vàng sau nhà. Với các vật liệu bền vững, thân thiện với môi trường như hệ thống cửa gió lam gỗ Takemichi, Sasayaki và mái ngói Kawara... kiến trúc tại đây đều có sự đồng điệu giữa thiên nhiên và nghệ thuật, mang lại một không gian sống hài hòa, cân bằng.

Phong cách của xứ sở Phù Tang được phản chiếu trong cảnh quan, ngôn ngữ kiến trúc cho đến từng tiện ích tại The Komorebi.

Chuỗi tiện ích chuẩn Nhật tại The Komorebi. Ảnh phối cảnh: Vinhomes

Theo đại diện chủ đầu tư Vinhomes, văn hóa Nhật coi trọng sự kết nối với thiên nhiên. Tiếp nhận tinh thần đó, tại The Komorebi, chất Nhật hoà cùng cảnh quan thiên nhiên với sông xanh kề cận, biển mặn sau nhà, sân vườn có thể tùy biến theo sở thích cá nhân.

Điểm nhấn tại phân khu này còn phải kể đến bộ công trình đẳng cấp. Đầu tiên là công viên Ikigai Park rộng gần 2ha rợp bóng cây xanh với hàng trăm tiện ích như sân gym, sân thể thao, hồ bơi, khu BBQ ven sông, bãi cỏ dã ngoại.... cùng những biểu tượng đặc trưng như cổng Tori, hồ cá Koi, lầu tứ giác, chòi thưởng trà...

Nằm trong Ikigai Park là Ikigai Wellness Center - trung tâm chăm sóc sức khỏe phong cách Nhật Bản. Đây là đặc quyền dành riêng cho cư dân The Komorebi và The Miyabi, với những liệu pháp chăm sóc sức khoẻ và chữa lành theo chuẩn Nhật, hé mở bí quyết sống tươi trẻ.

Với tiện ích này, cư dân có thể tận hưởng dịch vụ tắm khoáng nóng Onsen theo phong cách truyền thống cùng nhiều tiện ích chăm sóc sức khoẻ từ bên trong ngay tại nơi an cư. Nguồn khoáng giúp mỗi chủ nhân được thư giãn, để thể chất và tinh thần đều hồi phục nhanh chóng.

Công viên sinh thái Youth Garden trong lòng The Komorebi với vườn thiền và yoga, vườn dạo sỏi, đồi tùng, đường dạo trên mặt nước, chòi vọng cảnh, quảng trường, cầu gỗ... Nhờ đó, con người dễ dàng tìm thấy sự cân bằng trong thân - tâm - trí.

Cùng với The Miyabi, phân khu The Komorebi mở ra một quần thể sống, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khoẻ từ khoáng nóng và các liệu pháp toàn diện mang tinh hoa Nhật Bản, hứa hẹn sẽ tiếp tục thu hút cộng đồng cư dân yêu thích văn hóa và chất sống xứ Phù Tang đến Vinhomes Royal Island. Với bộ sưu tập tiện ích cùng chất sống khác biệt, The Komorebi còn hứa hẹn gia tăng giá trị theo năm tháng cho các nhà đầu tư.

Yên Chi