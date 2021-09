Phân khu phong cách Nhật Bản tại Vinhomes Smart City ra mắt

Phân khu The Sakura nằm trong đại đô thị Vinhomes Smart City mang đậm phong cách Nhật Bản với hệ thống cảnh quan nổi bật.

Ngày 30/9, Vinhomes ra mắt phân khu mới The Sakura, mang tới cho cư dân chuẩn mực sống Nhật Bản đẳng cấp. "Đây là sản phẩm đầu tư hấp dẫn bậc nhất phía Tây Hà Nội khi Vinhomes hợp tác với tập đoàn hàng đầu Nhật Bản SAMTY cùng phát triển phân khu", đại diện chủ đầu tư nói.

Phân khu mới The Sakura theo phong cách Nhật Bản.

Phân khu Sakura thuộc đại đô thị quốc tế Vinhomes Smart City bao gồm 4 tòa với các dòng sản phẩm linh hoạt từ studio đến 3 phòng ngủ, có diện tích từ 25,4 đến 94,5m2, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng về công năng sử dụng và tối ưu khả năng tài chính. Dự án được đầu tư bài bản, thiết kế kỳ công đến từng chi tiết, mang tới không gian sống mới về hạ tầng và tiện ích, cảnh quan.

Nổi bật nhất là vườn Nhật nội khu diện tích lên tới hơn 11.000m2 với hơn 20 tiện ích độc đáo như vườn thiền, đường dạo bộ, thung lũng hoa, quảng trường nước, hồ cảnh quan... Cộng hưởng với công viên Nhật Bản Zen Park 6,1 ha của đại đô thị Vinhomes Smart City, cư dân The Sakura sẽ được thụ hưởng bộ đôi vườn Nhật nội khu và công viên Nhật Bản quy mô hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Vườn Nhật nằm trong nội khu The Sakura.

Ngoài ra, phía chủ đầu tư cho biết, The Sakura cũng được đầu tư những tiện ích sinh hoạt ngay trong nội khu như hệ thống máy tập gym cao cấp, sân tập thể thao, sân chơi trẻ em..., đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất, giải trí của cư dân mọi lứa tuổi. Đặc biệt, hồ bơi 4 mùa Sakura nằm trong nội khu với bể sục jacuzzi và phòng xông hơi... mang tới cho cư dân trải nghiệm sống thư giãn trọn vẹn.

Trong nội khu, The Sakura nằm sát cạnh cầu dạo bộ Hinoki nên có khả năng kết nối trực tiếp ra Công viên trung tâm Central Park - 1 trong 3 lá phổi xanh của Vinhomes Smart City. Liền kề là Công viên thể thao Sportia Park với hệ thống máy tập hơn 1.000 chức năng cho cuộc sống năng động, khoẻ khoắn. Vị trí của The Sakura còn biến nơi đây trở thành một tâm điểm giáo dục của đại đô thị với 2 trường liên cấp Vinschool ngay kế cận phân khu.



Nằm trong đại đô thị Vinhomes Smart City, cư dân The Sakura hưởng cuộc sống tiện nghi với hệ sinh thái của Vingroup bao gồm: Vinhomes – Vincom – Vinmec – Vinschool, đáp ứng mọi nhu cầu từ giáo dục, y tế, mua sắm giải trí...

Bể bơi phục vụ nhu cầu của cư dân.

Nhờ có vị trí kết nối thuận tiện đến các khu vực xung quanh, cư dân có thể nhanh chóng di chuyển tới các trung tâm hành chính thông qua các trục đường lớn như Đại lộ Thăng Long, đường Lê Trọng Tấn và đường Lê Quang Đạo. Trong trương lai, 3 tuyến metro trọng yếu 5 – 6 – 7 cùng hai trạm dừng gần dự án không chỉ trở thành điểm nhấn quy hoạch mà còn làm tăng giá trị cho dự án.



"Hội tụ hệ thống tiện ích, cảnh quan đậm chất Nhật Bản, vị trí đắc địa và hệ sinh thái tất cả trong một, The Sakura là mảnh ghép quan trọng trong bức tranh thành phố quốc tế Vinhomes Smart City - ngôi nhà chung của hơn 20 cộng đồng đa quốc gia, góp phần kiến tạo một nhịp sống đa sắc màu, đa văn hoá, đa trải nghiệm tại phía Tây Hà Nội", chủ đầu tư nói.

Vinhomes Smart City thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Với tổng diện tích 280ha, song đại đô thị có mật độ xây dựng thấp kỷ lục, chỉ 14,7%. Dự án đã lập "cú đúp" tại Lễ Trao giải thưởng Bất động sản Châu Á – Thái Bình Dương (APPA) 2021 với 2 hạng mục "Dự án phức hợp tốt nhất Việt Nam" và "Dự án phát triển nhà ở bền vững nhất Việt Nam".



Yên Chi