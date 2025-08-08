Phân khu GIA22 dự án GIA by Kita được cấp sổ đỏ

Phân khu GIA22 được cấp sổ đỏ toàn khu vào cuối tháng 7, đánh dấu bước tiến về pháp lý và cam kết của Kita Group với khách hàng, nhà đầu tư.

Theo đơn vị phát triển dự án - Kita Group, sau khi được cấp sổ đỏ toàn khu, dự án sẽ tiếp tục hoàn thiện thủ tục để cấp giấy chứng nhận riêng cho từng căn biệt thự, dự kiến trong tháng 9. Điều này giúp khách hàng yên tâm về quyền sở hữu lâu dài, đồng thời chủ động hơn trong các giao dịch chuyển nhượng hoặc khai thác kinh doanh.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng siết chặt quy định pháp lý và kiểm soát tín dụng, các sản phẩm đã được cấp sổ đỏ như GIA22 được đánh giá cao về thanh khoản, khả năng tiếp cận vốn cũng như tiềm năng đầu tư bền vững.

"Chúng tôi tuân thủ các quy định pháp luật về quy hoạch, xây dựng và nghĩa vụ tài chính. Sự kiện cấp sổ đỏ toàn khu GIA22 là minh chứng cho cam kết phát triển bền vững và lấy khách hàng làm trung tâm", đại diện Kita Group cho biết.

Phân khu GIA22 - GIA by Kita. Ảnh: Kita Group

Bên cạnh lợi thế pháp lý, từ ngày 1/8, Kita Group áp dụng loạt chính sách tài chính linh hoạt cho khách hàng lựa chọn GIA22. Cụ thể, khách hàng có thể nhận bàn giao biệt thự hoàn thiện khi thanh toán 30% giá trị sản phẩm. Phần còn lại được giãn tiến độ thanh toán lên đến 36 tháng. Theo nhà phát triển dự án, đây là lợi thế đáng kể trong bối cảnh lãi suất vẫn duy trì ở mức cao và giới đầu tư ưu tiên "giữ tiền mặt đón cơ hội".

Ngoài ra, khách hàng thanh toán sớm sẽ được hưởng chiết khấu lên tới 13%, tạo lợi thế kép về tài chính và đầu tư dài hạn.

Không gian xanh tại dự án. Ảnh: Kita Group

Tọa lạc tại trung tâm khu đô thị quốc tế Ciputra, GIA22 sở hữu vị trí kết nối thuận tiện với các tuyến giao thông huyết mạch như Võ Chí Công, cầu Nhật Tân, Phạm Văn Đồng, hệ thống vành đai, cùng các trụ sở bộ ngành và đại sứ quán.

Dự án được quy hoạch giới hạn với 164 căn biệt thự mang phong cách Địa Trung Hải thiết kế 3 tầng nổi, một tầng hầm và một tum. Không gian sống được bao quanh bởi 3 công viên nội khu rộng 12.000 m2, liền kề siêu công viên 65 ha.

GIA22 còn thừa hưởng hệ tiện ích cao cấp từ tổ hợp CT5-6, bao gồm: hệ thống nhà hàng fine dining, trung tâm chăm sóc sức khỏe cao cấp, 6 bể bơi, tổ hợp gym & yoga, wine & cigar lounge, private theatre, phòng tập golf 3D... Những tiện ích này được thiết kế riêng cho cộng đồng cư dân cao cấp, đề cao cá tính và trải nghiệm sống riêng biệt.

"Mỗi căn biệt thự không chỉ là chốn an cư mà còn là tài sản đầu tư bền vững, đón đầu làn sóng dịch chuyển của giới tinh hoa, chuyên gia quốc tế về khu vực Tây Hồ Tây - Nhật Tân - Nội Bài", đại diện Kita Group nhấn mạnh.

Song Anh