Phân khu biệt thự dưới tán rừng tại Eco Retreat

Phân khu Retreat Forest (nằm trong khu đô thị Eco Retreat rộng 220 ha, phía Tây TP HCM) vừa ra mắt có 24 khu rừng.
Trên quy mô 56 ha của phân khu, chủ đầu tư dành 13,5ha để tạo ra mặt nước Hồ Thiên Nga tại vùng lõi và 13, 5ha tạo nên 24 khu rừng. 604 căn biệt thự được đặt quanh mỗi khu rừng để tạo thành 24 cộng đồng cùng nhiều hoạt động tương tác và tiện ích tích hợp dưới tán rừng.
Ông Nguyễn Thành Quang - Phó giám đốc Kinh doanh Ecopark cho biết rừng tại Retreat Forest được phát triển theo phương pháp "túi rừng Miyawaki", ứng dụng sự đa dạng sinh học của thực vật bản địa. Mỗi khu vườn là một túi rừng gồm từ 30 loài thực vật khác nhau, được chọn lọc trong danh mục 220 loài cây bản địa và 80 loài cây du nhập đã thuần hóa.
Điều này đảm bảo tính thích nghi, sinh trưởng và tự cân bằng, nhằm tạo ra không khí trong lành, giàu oxy, và phân bổ tầng tán phù hợp để làm mát không gian, đồng thời tích hợp nhiều tiện ích cho cư dân như sân chơi, sân thể thao, bể bơi thủy sinh, không gian gia đình, thiền trà, khu BBQ trong từng khu vườn.
Các tiện ích tại Retreat Forest được quy hoạch để tạo ra trải nghiệm với thiên nhiên mỗi ngày cho cư dân. 24 khu rừng là 24 khu vườn chủ đề khác nhau, tạo ra 4 hành trình thư giãn, từ sự tò mò khám phá, đến liệu pháp tắm rừng, mở rộng sự tương tác kết nối cộng đồng.
Đầu tiên là "hành trình khám phá", bắt đầu từ vườn Sương Mai, vườn Đung Đưa, vườn Hoa Nhỏ, vườn Bình Minh. Tại đây, bố cục hệ thực vật đa dạng, hài hòa với ánh sáng, có phân tầng, tạo sự tò mò, ấn tượng cho cư dân đồng thời tạo ra những niềm vui nho nhỏ, khám phá màu sắc, hình khối từ sự dẫn lối của thiên nhiên.
Cư dân khám phá "hành trình giác quan" thông qua hoạt động tại vườn Róc Rách, vườn Cỏ Mềm, vườn Biếc Xanh, vườn Quả Mọng, vườn Ngát Hương, vườn Sắc Màu.
"Mọi người sẽ được kích hoạt các giác quan, thư giãn bản thân với bể bơi thủy sinh nằm trong khu vườn Róc Rách, sân tập golf mini trên vườn Cỏ Mềm và Biếc Xanh hay những quả chín trong vườn Quả Mọng cũng những loài hoa đầy hương sắc. Đây là cách cư dân thực hành liệu pháp tắm rừng hiệu quả", ông Nguyễn Thành Quang chia sẻ thêm.
Tiếp đến là "hành trình kết nối" tại vườn Gieo Hạt, vườn Chồi Non, vườn Cổ Thụ, vườn Tuổi Thơ, vườn Tâm Giao, vườn Gia Đình, vườn Bội Thu. Các thế hệ, thành viên trong gia đình, các gia đình trong cộng đồng gắn bó với nhau bằng hoạt động tại các sân thể thao, bể bơi, vườn trà, hay tham gia vào hoạt động trồng cây, thu hoạch tại khu vực vườn rau hữu cơ được bố trí và khắc tên riêng cho từng biệt thự.
Chủ đầu tư mong muốn cư dân mở rộng vòng tròn kết nối với cộng đồng thông qua khu vực vườn rau hữu cơ được đặt trong mỗi túi rừng, nơi các gia đình có thể giao lưu và tương tác với nhau. Đây cũng là hoạt động phù hợp cho trẻ nhỏ và tạo cộng đồng cho tuổi già.
"Hành trình cảm xúc" của cư dân thông qua trải nghiệm 7 khu vườn chủ đề: vườn Nghệ Thuật, vườn Thông, vườn Tùng, vườn Trà, vườn Bách, vườn Ánh Trăng, vườn Ngọc Lan. Khu vực này được trồng nhiều cây tinh dầu như tùng, bách, thông, hương nhu, có khả năng phát tán hợp chất "kháng sinh tự nhiên" phytoncide, giúp tâm trạng dễ chịu, thích hợp cho các hoạt động thiền, yoga.
Đi hết "hành trình cảm xúc", cư dân sẽ tới Forest Clubhouse có quy mô 4.000 m2, gồm nhiều công năng: bể bơi, nhà hàng, café, gym, yoga. Tại đây, cư dân và người thân sử dụng tiện ích đặc biệt, tiếp đón khách quý, đối tác hay chăm sóc nâng cao sức khỏe mỗi ngày.
Retreat Forest tạo ra một cộng đồng trong khu compound khép kín, được gìn giữ sự riêng tư bằng mặt hồ rộng lớn. Cư dân tìm thấy sự đồng điệu trong phong cách sống: cùng niềm yêu thích với thiên nhiên, chăm sóc thiên nhiên và thừa hưởng những giá trị mà thiên nhiên ban tặng.
Lý giải thêm về ý tưởng của phân khu mới, đại diện Nhà sáng lập Ecopark cho biết từ lâu, con người đã biết công dụng tích cực của thiên nhiên đối với sức khỏe và đời sống. Retreat Forest không chỉ mang đến môi trường sống bền vững cho nhiều thế hệ, mà còn là tạo ra một phong cách sống ý nghĩa, tôn trọng tự nhiên và nuôi dưỡng đời sống con người gắn với sự trường tồn của tự nhiên.
Tại khu đô thị Eco Retreat, chủ đầu tư Ecopark đã ươm trồng hàng triệu cây xanh, bảo tồn những loài thực vật bản địa, để mang những tán cây đến ngay bên ngưỡng cửa cho cư dân.
Yên Chi
Ảnh: Ecopark