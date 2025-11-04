Phân khu biệt thự dưới tán rừng tại Eco Retreat

Ông Nguyễn Thành Quang - Phó giám đốc Kinh doanh Ecopark cho biết rừng tại Retreat Forest được phát triển theo phương pháp "túi rừng Miyawaki", ứng dụng sự đa dạng sinh học của thực vật bản địa. Mỗi khu vườn là một túi rừng gồm từ 30 loài thực vật khác nhau, được chọn lọc trong danh mục 220 loài cây bản địa và 80 loài cây du nhập đã thuần hóa.

Điều này đảm bảo tính thích nghi, sinh trưởng và tự cân bằng, nhằm tạo ra không khí trong lành, giàu oxy, và phân bổ tầng tán phù hợp để làm mát không gian, đồng thời tích hợp nhiều tiện ích cho cư dân như sân chơi, sân thể thao, bể bơi thủy sinh, không gian gia đình, thiền trà, khu BBQ trong từng khu vườn.