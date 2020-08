Phần đầu 'Harry Potter' cán mốc một tỷ USD

“Harry Potter and the Sorcerer’s Stone” đạt mốc doanh thu hơn 1 tỷ USD sau 19 năm phát hành, nhờ chiếu lại tại thị trường Trung Quốc.

Theo Variety, phim đứng đầu phòng vé Trung Quốc tuần qua với doanh thu 13,6 triệu USD sau 16.000 lần chiếu. Harry Potter and the Sorcerer’s Stone trở thành tác phẩm thứ hai trong loạt phim dựa trên tiểu thuyết của J.K. Rowling cán mốc tỷ USD toàn thế giới. Năm 2011, phần cuối Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 thu 1,34 tỷ USD tại phòng vé. Đến nay, tổng doanh thu của tám phim thuộc series Harry Potter đạt 7,74 tỷ USD.

Harry Potter quidditch Harry Potter đấu quidditch lần đầu trong "Harry Potter and the Philosopher's Stone". Video: Warner Bros.

Andrew Cripps - Giám đốc thị trường quốc tế của Warner Bros. - nói: "Chúng tôi vui mừng vì phim được thế hệ khán giả mới yêu thích. Sự ưa chuộng cho thấy câu chuyện Harry Potter có sức sống mạnh mẽ và tiếp cận được khán giả toàn cầu".

Harry Potter and the Sorcerer’s Stone phát hành năm 2001, ra mắt lần đầu tại Trung Quốc năm 2002. Doanh thu cuối tuần qua cao hơn tổng lần chiếu 18 năm trước tại nước này.

Các rạp Trung Quốc mở lại từ giữa tháng 7, chiếu lại nhiều bom tấn quốc tế nhằm thu hút khán sau quãng thời gian đóng cửa vì dịch. Cùng Harry Potter, các loạt phim Avengers, Avatar, Inception... cũng ra rạp trở lại. Cục Quản lý Phim Trung Quốc (CFA) ban hành bản hướng dẫn dài bốn trang về các biện pháp chống dịch như hạn chế số vé, cấm đồ ăn trong rạp...

Đạt Phan (theo Variety)