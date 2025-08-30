Phân công nhiệm vụ 8 lãnh đạo UBND TP HCM

Nhiệm vụ của 8 thành viên Thường trực UBND TP HCM vừa được phân công lại sau khi ông Nguyễn Mạnh Cường giữ vị trí phó chủ tịch hồi tháng 7.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được vừa ban hành Quyết định về phân công công tác Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND thành phố và các Uỷ viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 thay cho Quyết định ban hành đầu tháng 7.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP HCM, trực tiếp chỉ đạo chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách của thành phố, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, cải cách hành chính, quản lý tài chính, ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư, quốc phòng, an ninh, nội chính, Nghị quyết 57, Kết luận 123 về tăng trưởng kinh tế 8% trở lên, an toàn giao thông, thí điểm cơ chế, chính sách phát triển đặc khu Côn Đảo...

Ông phụ trách các Sở Tài chính, Nội vụ, Công an thành phố, Bộ Tư lệnh, Viện Nghiên cứu phát triển thành phố và theo dõi và chỉ đạo 8 phường thuộc khu vực quận 1, 7 cũ, 4 xã của huyện Cần Giờ cũ và đặc khu Côn Đảo.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại Đại hội Đảng phường Sài Gòn, sáng 19/8. Ảnh: An Phương

Ông Nguyễn Văn Thọ là phó chủ tịch thường trực, trực tiếp chỉ đạo các dự án đầu tư công trước 1/7 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, hành chính tư pháp, dân tộc, tôn giáo, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, phòng chống tham nhũng...

Ông trực tiếp chỉ đạo Văn phòng UBND thành phố, Thanh tra thành phố, Sở Tư pháp, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Lực lượng Thanh niên xung phong, Công ty TNHH 27/7, Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Thanh niên xung phong và một số công ty, đơn vị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ...

Ông phụ trách 11 phường, 8 xã chủ yếu khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ như phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa...

Phó chủ tịch Nguyễn Lộc Hà trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực đối ngoại, các dự án đầu tư công trước 1/7 tại tỉnh Bình Dương cũ, công nghiệp, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, kinh tế tư nhân...

Ông trực tiếp chỉ đạo Trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Công ty Tân Thuận IPC, Công ty Liksin và một số công ty, đơn vị của từ tỉnh Bình Dương cũ.

Ông theo dõi, chỉ đạo 12 phường, 6 xã chủ yếu khu vực Bình Dương cũ như Dĩ An, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp...

Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường theo dõi chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết 24, 31 của Trung ương và Nghị quyết 98 của Quốc hội, phụ trách lĩnh vực quản lý công chức, viên chức, thi đua, khen thưởng, thủ tục hành chính... Ông theo dõi hai sở Tài chính, Nội vụ, Học viện Cán bộ TP HCM, Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Ông theo dõi, chỉ đạo 15 phường chủ yếu khu vực TP Thủ Đức cũ như Hiệp Bình, Thủ Đức, Tam Bình... và quận 5 cũ như Chợ Quán, Chợ Lớn..

Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường được phân công lĩnh vực dự án đầu tư công, quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị, xây dựng, giao thông, vận tải, hạ tầng kỹ thuật đô thị, xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ông trực tiếp chỉ đạo Sở Xây dựng, Ban Quản lý phát triển TP HCM, Ban Đường sắt, Ban Giao thông, Ban Hạ tầng đô thị, Ban Dân dụng và công nghiệp... theo dõi, chỉ đạo 18 phường và 9 xã như phường Minh Phụng, Phú Nhuận, Tân Phú, Tân Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Nhà Bè...

Phó chủ tịch Nguyễn Văn Dũng phụ trách lĩnh vực tài chính, ngân sách, thẩm định giá đất, thương mại, dịch vụ, du lịch, tài sản công...

Ông trực tiếp chỉ đạo hai sở Du lịch, Công Thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP HCM (ITPC), Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP HCM (HFIC)...

Ông phụ trách 20 phường, 7 xã gồm như phường Xóm Chiếu, Khánh Hội, Đông Hưng Thuận, Bình Tiên, xã Củ Chi...

Phó chủ tịch Bùi Minh Thạnh được phân công lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, kinh tế nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu, thủy lợi..

Ông phụ trách Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao, một số công ty thuộc khu vực Bình Dương...

Ông chỉ đạo 12 phường, 6 xã chủ yếu khu vực Bình Dương cũ như phường Hòa Lợi, Thới Hòa, Phú An, xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Dầu Tiếng...

Trụ sở UBND TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Phó chủ tịch Trần Thị Diệu Thúy phụ trách lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể dục, thể thao, xuất bản, báo chí, lao động, thương binh và xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông...

Bà trực tiếp chỉ đạo các sở Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể Thao, An toàn thực phẩm, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, trung tâm Chuyển đổi số, các trường đại học trực thuộc UBND thành phố...

Bà theo dõi, chỉ đạo 17 phường và 4 xã như phường Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Tân Bình, xã Hóc Môn, Bà Điểm...

Thành phố mới có diện tích hơn 6.700 km2, dân số khoảng 14 triệu người, trở thành siêu đô thị mới của vùng và cả nước. Trung tâm hành chính đặt tại TP HCM. Về GDP và đóng góp ngân sách, thành phố mới đứng đầu cả nước. Thành phố đặt mục tiêu GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 14.000 đến 15.000 USD, vào nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới năm 2045. Năm nay, mục tiêu tăng trường GRDP năm nay trên 8,5%.

Lê Tuyết