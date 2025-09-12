Phân công lại nhiệm vụ cho hai phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa

Ông Mai Xuân Liêm và ông Đầu Thanh Tùng được giao phụ trách thêm nhiều lĩnh vực do Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và một cấp phó vắng mặt bất thường.

Quyết định phân công lại nhiệm vụ được thực hiện ngay khi có chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cuộc họp với Đảng ủy UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 12/9 cho hay.

Việc này "nhằm đảm bảo hoạt động thông suốt" của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Mai Xuân Liêm được phân công phụ trách toàn diện UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hoàng

Theo quyết định, ông Mai Xuân Liêm tiếp tục đảm nhận những nhiệm vụ đã được phân công trước đây, đồng thời có nhiều quyền hạn và trách nhiệm quan trọng vốn thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh. Cụ thể, ông sẽ lãnh đạo, quản lý toàn diện hoạt động của UBND tỉnh, trực tiếp chỉ đạo công tác quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung xây dựng đô thị, các phân khu chức năng và các khu đô thị mới.

Ông Liêm cũng phụ trách lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, điều hành dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và dài hạn, phân bổ và sử dụng các nguồn tài chính công. Ông có thẩm quyền quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư, địa điểm đầu tư cho các dự án vốn nhà nước và ngoài ngân sách, bao gồm cả các dự án khoáng sản, đấu giá đất và dự án sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư.

Ngoài ra, ông còn được giao trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực quốc phòng an ninh, thanh tra, phòng chống tham nhũng, tài nguyên và môi trường, chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp. Những nhiệm vụ đột xuất, nhạy cảm, mang tính chiến lược cũng sẽ do ông trực tiếp điều hành.

Phó chủ tịch còn lại là ông Đầu Thanh Tùng đang phụ trách văn hóa xã hội, được bổ sung thêm nhiệm vụ trên lĩnh vực kinh tế, đầu tư, đối ngoại. Ông sẽ trực tiếp chỉ đạo các vấn đề về ngân hàng, kho bạc, dự trữ nhà nước, tài chính doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tư nhân, hợp tác xã và kinh tế tập thể.

Ngoài ra, ông Tùng phụ trách lĩnh vực pháp luật và tư pháp như xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, thi hành án dân sự, công chứng, hộ tịch, quốc tịch, trợ giúp pháp lý. Ông cũng chỉ đạo công tác thương mại, hải quan, xuất nhập khẩu, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại - du lịch, hội nhập quốc tế, công tác ngoại vụ và biên giới. Ông cũng trực tiếp phụ trách xúc tiến đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư, cải cách hành chính, thống kê và công tác văn thư lưu trữ.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đã gửi công văn cho Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh. Văn bản nêu ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh, được phân công phụ trách, điều hành ủy ban trong thời gian Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và Phó chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Thi cùng vắng mặt. Việc này nhằm bảo đảm hoạt động của cơ quan hành chính liên tục, không gián đoạn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng được phân công thêm nhiều nhiệm vụ. Ảnh: Lê Hoàng

Tỉnh ủy cũng giao ông Đỗ Hồng Quang, Phó bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, phụ trách điều hành công việc của Đảng ủy UBND tỉnh.

Đối với HĐND tỉnh, trong thời gian ông Lại Thế Nguyên, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh vắng mặt, ông Lê Tiến Lam, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, được giao điều hành.

Tại Sở Công thương, ông Trần Đức Lương, Phó giám đốc, được phân công phụ trách khi Giám đốc Trần Anh Chung vắng mặt.

Các quyết định này có hiệu lực cho đến khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chỉ đạo mới. Hiện lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thanh Hóa chưa thông tin lý do vắng mặt của các cán bộ nói trên.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 ngoài Chủ tịch Đỗ Minh Tuấn có ba phó chủ tịch gồm các ông Nguyễn Văn Thi, Mai Xuân Liêm và Đầu Thanh Tùng. Một phó chủ tịch khác, ông Lê Đức Giang, trước đó đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

