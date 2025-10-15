Phân bón SenTra hỗ trợ cân bằng dinh dưỡng cây trồng

SenTra cung cấp giải pháp phân bón giúp cây trồng hấp thụ dưỡng chất, cải thiện độ màu mỡ đất, tiết kiệm chi phí và hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững.

Đại diện Công ty TNHH SenTra cho biết, phân bón không chỉ cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng mà còn giúp cải thiện độ màu mỡ của đất, hướng tới năng suất bền vững và bảo vệ môi trường. Do đó, sản phẩm phân bón từ SenTra được phát triển với công thức cung cấp đầy đủ dưỡng chất thiết yếu, tạo môi trường đất khỏe mạnh.

Phân bón SenTra được nhập khẩu từ những đối tác uy tín đến từ Pháp, Bỉ, Trung Quốc... Ảnh: SenTra

Doanh nghiệp đem đến đa dạng loại phân bón như hữu cơ, Coda, Gels, Kali, trung – vi lượng, sinh học, Amino và NPK, phù hợp từng loại cây trồng. Các sản phẩm được nhập khẩu từ Bỉ, Pháp, Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc... đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và nhu cầu trong nước, giúp duy trì độ pH và tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất của cây.

Phân bón SenTra với công thức hỗ trợ tăng năng suất cây trồng hữu hiệu. Ảnh: SenTra

Bên cạnh các dòng phân bón nhập khẩu, SenTra cũng chú trọng phát triển thương hiệu phân bón riêng. Các sản phẩm này được nghiên cứu, thử nghiệm thực tiễn dựa trên điều kiện canh tác, khí hậu, thổ nhưỡng đặc trưng của Việt Nam, từ đó tối ưu hóa chất lượng, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất trồng trọt.

"Các sản phẩm SenTra không chỉ thúc đẩy tăng trưởng mà còn bảo vệ, cải thiện cấu trúc đất, góp phần phát triển nông nghiệp xanh, bền vững", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Đội ngũ kỹ sư SenTra không ngừng nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm phân bón ưu việt. Ảnh: SenTra

Với hơn 17 năm hoạt động, SenTra hiểu rằng phân bón không chỉ giúp tăng năng suất mà còn giữ vai trò bảo vệ sức khỏe đất và môi trường. Thay vì đi theo lối truyền thống, công ty phát triển các giải pháp phân bón toàn diện, phù hợp nhiều loại cây trồng, với nguồn gốc minh bạch và đáp ứng tiêu chuẩn cao về hiệu quả, an toàn sinh thái. Công ty đầu tư mạnh vào nghiên cứu, mở rộng các dòng phân bón thân thiện môi trường, giúp cây hấp thụ tối đa dưỡng chất và giảm tồn dư trong đất.

Điểm khác biệt của doanh nghiệp còn nằm ở dịch vụ tư vấn chuyên sâu, với đội ngũ kỹ sư nông nghiệp đồng hành cùng nông dân, hướng dẫn bón phân hợp lý để tiết kiệm chi phí và nâng cao giá trị nông sản.

"Thông qua sản phẩm chất lượng và giải pháp kỹ thuật đồng bộ, SenTra đang hiện thực hóa cam kết xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững, hướng tới giá trị nhân văn và sự phát triển lâu dài của ngành nông nghiệp Việt Nam", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Hải My