Phân bón Hà Lan kỷ niệm 10 năm phát triển thị trường miền Bắc

Công ty Phân bón Hà Lan tổ chức lễ kỷ niệm nhằm tri ân hệ thống phân phối, tổng kết hành trình mở rộng khu vực và định hướng bước phát triển tiếp theo.

Sự kiện được tổ chức tại TP Đà Nẵng, ngày 14/11 với hơn 400 khách mời gồm nhà phân phối, đại lý, đối tác và lãnh đạo công ty. Buổi lễ là dịp để doanh nghiệp tri ân những tập thể, cá nhân đã đồng hành và đóng góp tích cực vào sự phát triển của thương hiệu tại thị trường miền Bắc.

Công ty vinh danh các nhà phân phối đồng hành. Ảnh: Phân bón Hà Lan

Đại diện doanh nghiệp cho biết, trong 10 năm qua, đơn vị đã cung cấp cho nông dân khu vực miền Bắc các dòng phân bón phù hợp từng vùng đất và đặc điểm canh tác. Sự tin tưởng của hệ thống nhà phân phối, đại lý và bà con nông dân là nền tảng giúp thương hiệu xây dựng chỗ đứng ổn định tại khu vực.

Ông Trần Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Phân bón Hà Lan

Chương trình gồm các nội dung: giao lưu với hệ thống phân phối miền Bắc, tổng kết hành trình 10 năm xây dựng thị trường và vinh danh nhà phân phối - đại lý tiêu biểu. Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là giải Pickleball "Phân bón Hà Lan mở rộng lần một", quy tụ các vận động viên đến từ nhiều nhà phân phối vật tư nông nghiệp lớn tại Miền Bắc. Giải đấu được tổ chức nhằm khuyến khích tinh thần giao lưu, đoàn kết và rèn luyện sức khỏe, đồng thời tạo sân chơi kết nối giữa các đại lý và đội ngũ nhân sự của công ty.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện lãnh đạo Phân bón Hà Lan cho biết, hành trình 10 năm là minh chứng cho sự nỗ lực của tập thể công ty, cũng như sự đồng hành từ các đối tác và nông dân miền Bắc. Hành trình đã qua là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào công nghệ, nhân sự và chất lượng sản phẩm với sứ mệnh "nuôi đất - dưỡng cây - thu hoạch mùa vàng", nhằm tạo ra các giải pháp nông nghiệp hiệu quả và bền vững hơn cho thị trường Việt Nam.

Giải Pickleball "Phân bón Hà Lan mở rộng lần 1". Ảnh: Phân bón Hà Lan

Công ty Cổ phần Phân bón Hà Lan hiện vận hành nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An, với công suất 100.000 tấn mỗi năm. Vị trí gần TP HCM tạo thuận lợi cho hoạt động logistics và kết nối với khách hàng. Tháng 3/2014, công ty đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng nhà máy sản xuất phân bón NPK ứng dụng công nghệ Urea hóa lỏng. Công nghệ cho phép kết hợp nhiều thành phần dinh dưỡng trong một viên phân, nâng cao hàm lượng dinh dưỡng với các sản phẩm như NPK Humax rong biển, NKP 16-9-21+TE hay NPK 18-18-18+TE. Công nghệ này giúp sản phẩm tăng khả năng tan và giúp cây trồng hấp thụ nhanh hơn, đồng thời giảm thất thoát do điều kiện thời tiết.

Hoàng Đan