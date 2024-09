Phân Bón Cà Mau tài trợ 5 tỷ đồng xây trường học

Hòa BìnhCông ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau cùng nhiều đơn vị khánh thành, bàn giao Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bắc Sơn, sáng 4/9

Trường Tiểu học và THCS xã Bắc Sơn được khởi công xây dựng dựa trên nguồn kinh phí tài trợ từ nhiều đơn vị. Trong đó Phân Bón Cà Mau (PVCFC) hỗ trợ 5 tỷ đồng. Trường bao gồm các hạng mục nhà lớp học khu trung học, nhà hiệu bộ với quy mô 4 tầng 24 phòng và các hạng mục phụ trợ. Công trình đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu dậy và học của giáo viên và học sinh.

Phát biểu tại buổi khánh thành, ông Lê Đức Quang, đại diện PVCFC khẳng định việc đầu tư vào giáo dục là chìa khóa để xây dựng tương lai bền vững. Ngôi trường mới được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giảng dạy, học tập trong môi trường tốt nhất. Đây là sẽ nơi giúp các em phát triển toàn diện.

Đại diện các bên cắt băng khánh thành. Ảnh: PVCFC

Nhận bàn giao công trình, đại diện phía nhà trường bày tỏ sự trân trọng với Phân Bón Cà Mau và các đơn vị tài trợ. Theo lãnh đạo trường, công trình mới đóng góp về cả tinh thần và vật chất cho sự phát triển của các em học sinh, tạo động lực cho đội ngũ giáo viên trước năm học mới.

Cũng theo đại diện trường, những năm qua, xã Bắc Sơn đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực giáo dục, gia tăng tỷ lệ học sinh đạt thành tích cao và sự cải thiện về cơ sở vật chất. Tuy nhiên, địa phương cũng gặp thách thức trong việc đảm bảo môi trường học tập hiện đại và tiện nghi. Ngôi trường mới được kỳ vọng giúp nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Dự án tài trợ kinh phí xây dựng trường học tại Bắc Sơn là một phần trong kế hoạch an sinh xã hội bền vững do PVCFC triển khai suốt 13 năm qua. Ngoài xây trường, đơn vị cũng triển khai nhiều chương trình về giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng trên khắp cả nước. Tính riêng ngân sách 2024, doanh nghiệp đã dành gần 100 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, khẳng định vai trò và cam kết trách nhiệm trong sự phát triển bền vững.

Hoài Phương