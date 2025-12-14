Phân bón Cà Mau khánh thành nhà máy ở Bình Định

Gia LaiNhà máy phân bón Cà Mau cơ sở Bình Định sẽ tăng cường năng lực sản xuất sản phẩm chất lượng cao, hoàn thiện hệ cung ứng ở miền Trung - Tây Nguyên.

Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) tổ chức lễ khánh thành và nghi thức gắn biển nhà máy cơ sở Bình Định vào sáng 13/12. Sự kiện có sự góp mặt của lãnh đạo, sở ban ngành Gia Lai và đại diện Petrovietnam, PVCFC.

Theo đại diện đơn vị, nhà máy tọa lạc tại khu công nghiệp Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai), giữ vai trò vừa là trung tâm sản xuất, vừa là kho phân phối quan trọng của doanh nghiệp tại miền Trung - Tây Nguyên.

Ông Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam, phát biểu tại sự kiện 13/12. Ảnh: PVCFC

Lãnh đạo PVCFC nhấn mạnh đưa cơ sở Bình Định vào hoạt động có thể rút ngắn quãng đường, thời gian vận chuyển so với xuất hàng từ Cà Mau, qua đó giảm chi phí logistics, gia tăng tốc độ cung ứng, đồng thời đảm bảo nguồn phân bón luôn sẵn sàng trong các mùa vụ cao điểm.

"Các khâu này cũng tăng hiệu quả kênh phân phối, chủ động tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường", người đại diện cho hay.

Nghi thức gắn biển nhà máy sản xuất phân bón Cà Mau - cơ sở Bình Định. Ảnh: PVCFC

Đơn vị cũng kỳ vọng cơ sở mới sẽ phục vụ bà con hiệu quả hơn, nhất là những vùng có địa hình phức tạp, thường chịu tác động từ thời tiết cực đoan. Không chỉ hỗ trợ vận hành và cung ứng, nhà máy được định vị sẽ tác động tích cực đến địa phương khi tạo thêm việc làm, thúc đẩy công nghiệp theo hướng xanh - sạch - hiện đại, góp phần giữ vững an ninh lương thực trong khu vực.

"Cơ sở mới tiếp nối nỗ lực cung cấp nguồn phân bón chất lượng cao, ổn định và phù hợp từng vùng sinh thái. Qua đó, PVCFC khẳng định cam kết đồng hành nông nghiệp bền vững tại miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung", đại diện doanh nghiệp nói thêm.

Dàn lãnh đạo chụp lưu niệm tại nhà máy cơ sở Bình Định. Ảnh: PVCFC

PVCFC chuyên cung cấp giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho cây trồng. Đơn vị sở hữu nhiều nhà máy sản xuất lớn như Đạm Cà Mau, NPK Cà Mau và NPK Hàn - Việt, với tổng công suất gần 1,5 triệu tấn mỗi năm, sản phẩm phủ rộng thị trường trong nước và xuất khẩu sang gần 20 quốc gia.

Qua 15 năm, doanh nghiệp đoạt nhiều danh hiệu lớn, liên tiếp là "Thương hiệu quốc gia" liên tiếp và được vinh danh nhờ phát triển bền vững. Bên cạnh sản xuất - kinh doanh, đơn vị chú trọng trách nhiệm xã hội, triển khai chuỗi chương trình hỗ trợ nông dân, an sinh cộng đồng và giảm phát thải carbon theo mục tiêu phát triển xanh.

Hiếu Châu