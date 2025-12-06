Phân Bón Cà Mau hỗ trợ vùng lũ hơn 10 tỷ đồng

Phân Bón Cà Mau triển khai gói hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng nhằm tái thiết, phục hồi sản xuất và bảo đảm an sinh cho các địa phương bị ảnh hưởng mưa lũ.

Từ đầu tháng 11, nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên liên tiếp hứng chịu mưa lớn, lũ quét và sạt lở, gây hư hại nhà cửa, chia cắt khu dân cư và làm hàng nghìn hecta cây trồng ngập úng. Trong bối cảnh thiệt hại lan rộng, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC - Phân Bón Cà Mau) triển khai chương trình "Phân Bón Cà Mau - Cùng nhau san sẻ" với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, tập trung vào ba nhóm hỗ trợ gồm tái thiết tại tỉnh Gia Lai, phục hồi sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ an sinh.

Là doanh nghiệp nông nghiệp chủ lực của Petrovietnam, PVCFC cho biết chương trình được kích hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của người dân và đồng hành cùng địa phương phục hồi sau thiên tai.

Phân bón cà Mau hỗ trợ phân bón cho người dân vùng bị thiệt hại. Ảnh: PVCFC

Trong đó, Gia Lai là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề. PVCFC dành 5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ bị ảnh hưởng và cải thiện một số hạ tầng dân sinh thiết yếu. Việc này nhằm giúp người dân có nơi ở an toàn và sớm ổn định sinh hoạt.

Nhiều vùng trồng lúa, rau màu và cây công nghiệp bị ngập sâu. PVCFC triển khai hỗ trợ phân bón và tư vấn kỹ thuật nhằm hạn chế mất mùa và rút ngắn thời gian phục hồi đất. Các kỹ sư nông nghiệp hướng dẫn xử lý nền đất sau ngập úng và các biện pháp bón phân tiết kiệm - hiệu quả cho giai đoạn khôi phục.

Tại các xã, thôn bị chia cắt hoặc thiệt hại sâu, PVCFC phối hợp địa phương trao nhu yếu phẩm như gạo, nước sạch và vật dụng thiết yếu. Doanh nghiệp cũng hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho các hộ mất nhà, người già neo đơn và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo doanh nghiệp, những hỗ trợ này hướng đến mục tiêu giảm thiểu thiệt hại trước mắt và tạo nền tảng ổn định cho sinh kế lâu dài. Đơn vị cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương trong bối cảnh thiên tai và biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, đồng thời duy trì cam kết phát triển nông nghiệp bền vững và tăng khả năng chống chịu cho cộng đồng sản xuất.

Hoài Phương