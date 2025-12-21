Phân Bón Cà Mau hỗ trợ người dân Huế khắc phục sau lũ

Phân Bón Cà Mau trao 150 suất nhu yếu phẩm, tổng trị giá 75 triệu đồng, hỗ trợ 15 tấn phân bón và kỹ thuật canh tác giúp người dân Huế phục hồi sản xuất nông nghiệp.

Tháng 11, TP Huế liên tiếp hứng chịu nhiều đợt mưa lớn, gây ngập diện rộng, ảnh hưởng nặng đến đời sống và sản xuất. Nhà cửa của người dân bị hư hỏng, đất đai nền tảng sinh kế của người dân cũng chịu ảnh hưởng do ngập úng, cây trồng chậm phục hồi, tiềm ẩn rủi ro cho các mùa vụ tiếp theo.

Trong bối cảnh này, Phân Bón Cà Mau (PVCFC) tổ chức chương trình "Phân Bón Cà Mau - Cùng nhau san sẻ" tại phường Kim Trà (Huế), triển khai trong tháng 12, tập trung hỗ trợ người dân sau lũ.

Đại diện Phân Bón Cà Mau trao bảng tượng trưng hỗ trợ phân bón và nhu yếu phẩm cho người dân phường Kim Trà (Huế). Ảnh: PVCFC

Tại đây, PVCFC đã trao 150 suất nhu yếu phẩm, tổng trị giá 75 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ 15 tấn phân bón NPK Gold 20-10-10, tương đương 210 triệu đồng, giúp cải thiện dinh dưỡng đất, phục hồi sinh trưởng cây trồng, chuẩn bị cho vụ Đông Xuân. Nguồn hỗ trợ góp phần giúp người dân sớm quay lại sản xuất, hạn chế nguy cơ gián đoạn mùa vụ.

Phân bón được tập kết tại phường Kim Trà (Huế) để hỗ trợ người dân sau ngập lụt. Ảnh: PVCFC

Thông qua hoạt động tại Huế, Phân Bón Cà Mau tiếp tục thể hiện vai trò đồng hành địa phương trong bối cảnh thiên tai ngày càng phức tạp. Bên cạnh cung ứng vật tư cho sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp chú trọng triển khai các hoạt động trách nhiệm xã hội, hướng đến hỗ trợ cộng đồng một cách bền vững.

Người dân phường Kim Trà nhận các phần quà hỗ trợ từ chương trình. Ảnh: PVCFC

Chương trình "Phân Bón Cà Mau - Cùng nhau san sẻ" dự kiến tiếp tục được triển khai tại nhiều địa phương khác, góp phần giúp người dân vùng chịu ảnh hưởng thiên tai ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất.

Thái Anh