Phân bón Cà Mau được vinh danh là doanh nghiệp vì cộng đồng

Phân bón Cà Mau triển khai các sáng kiến xanh, tái sử dụng CO2, phát triển phân bón hữu cơ - vi sinh, thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, được vinh danh ngày 5/11.

Lễ tôn vinh Saigon Times CSR 2025 do The Saigon Times thuộc Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức ngày 5/11 tại TP HCM. Ra đời từ năm 2019, chương trình Saigon Times CSR trở thành diễn đàn uy tín tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp thiết thực cho xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và lan tỏa ý thức trách nhiệm trong cộng đồng doanh nghiệp.

Đại diện doanh nghiệp nhận giải thưởng. Ảnh: PVCFC

Phân Bón Cà Mau (PVCFC) có chiến lược phát triển bền vững bài bản dựa trên 3 trụ cột ESG, được triển khai bài bản, gắn liền với mục tiêu Net Zero 2050 mà Việt Nam cam kết, được vinh danh là "Doanh nghiệp vì cộng đồng". Giải thưởng đánh dấu 4 năm liên tiếp đơn được tặng danh hiệu này, ghi dấu hành trình kiên định trong việc kết hợp hài hòa giữa hiệu quả kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, ba trụ cột làm nên hình ảnh doanh nghiệp phát triển bền vững.

Gần 15 năm qua, doanh nghiệp không ngừng đầu tư và hành động vì nền nông nghiệp bền vững. Từ sáng kiến tái sử dụng CO2 trong sản xuất CO2 thực phẩm, triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn, đến việc phát triển các dòng sản phẩm Urea Bio, vi sinh và hữu cơ khoáng. Đơn vị từng bước cụ thể hóa cam kết phát triển xanh bằng kết quả: giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng và lan tỏa tư duy canh tác thân thiện môi trường đến người nông dân.

Tại các vùng nông nghiệp, hình ảnh Phân bón Cà Mau gắn liền với những bao sản phẩm, hiện diện qua các chương trình đồng hành như "Mùa vàng thắng lớn", "Bí kíp vàng", "Chọn Phân bón Cà Mau - Chọn đối tác bền lâu" hay nền tảng số 2Nông, đã thu hút hơn 200.000 lượt tải. Nền tảng này giúp nông dân tiếp cận tư vấn kỹ thuật, dự báo thời tiết và kiến thức canh tác hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm an toàn mùa vụ.

Doanh nghiệp ủng hộ bà con Nghệ An sau đợt lũ với tổng giá trị 600 triệu đồng, trong đó có trao hai căn nhà trị giá 60 triệu đồng mỗi căn. Ảnh: PVCFC

Bên cạnh phát triển kinh tế, doanh nghiệp duy trì liên tục các hoạt động an sinh xã hội. Hơn 700 tỷ đồng đã được Phân bón Cà Mau dành cho những chương trình hỗ trợ cộng đồng, bao gồm xây dựng trường học, cầu giao thông nông thôn, nhà đại đoàn kết và học bổng "Hạt ngọc mùa vàng." Mỗi công trình và suất học bổng đều thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng người dân địa phương.

Doanh nghiệp trao tặng học bổng "Hạt ngọc mùa vàng" và quà tặng cặp sách cho các em học sinh. Ảnh: PVCFC

Phân bón Cà Mau còn chú trọng phát triển nguồn nhân lực nội bộ, xem con người là nền tảng phát triển lâu dài. Mỗi năm, doanh nghiệp đóng 94,3 tỷ đồng bảo hiểm xã hội, bảo đảm trung bình 25 giờ đào tạo mỗi người trên năm, cùng môi trường làm việc an toàn, sáng tạo và khuyến khích phát triển năng lực cá nhân.

Theo đại diện doanh nghiệp, với định hướng chiến lược rõ ràng và mục tiêu phát triển bền vững xuyên suốt, đơn vị hướng đến thành doanh nghiệp kiểu mẫu trong chuỗi giá trị nông nghiệp xanh. Mọi thành công kinh tế đều gắn liền với trách nhiệm xã hội, đóng góp tích cực cho cộng đồng và môi trường.

Hoàng Đan