Phân bón Cà Mau bảo dưỡng nhà máy đạm

Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tiến hành bảo dưỡng tổng thể nhà máy Đạm Cà Mau từ ngày 15-28/8.

Theo đại diện Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), doanh nghiệp chọn khoảng thời gian bảo dưỡng trùng với thời điểm dừng cấp khí ngoài giàn và thời điểm thấp vụ của người nông dân. Đây là hoạt động thường niên và đã triển khai được 12 năm vì mục tiêu an toàn, tiết kiệm, đúng tiến độ. Do có sự chuẩn bị, nắm bắt được cung cầu nên lượng hàng dự trữ đủ để cung ứng thị trường, phục vụ bà con.

Nhà máy Đạm Cà Mau tọa lạc tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, với tổng diện tích 52 ha. Ảnh: Phân bón Cà Mau

Từ giữa tháng 7, nhà máy Đạm Cà Mau bắt đầu tổ chức các buổi hội thảo về công tác an ninh, an toàn, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị, toàn bộ cán bộ công nhân viên đang nỗ lực vì mục tiêu chung "an toàn - chất lượng - tiến độ - hiệu quả" trong đợt bảo dưỡng năm nay.

Ông Nguyễn Duy Hải - Giám đốc Nhà máy Đạm Cà Mau cho biết an toàn là mục tiêu hàng đầu của bảo dưỡng tổng thể năm 2023. Vì vậy các đơn vị sẽ thống thống nhất hành động, hướng tới mục tiêu đạt chất lượng, bám sát tiến độ, hành động có hiệu quả, trên cơ sở an toàn.

Nhà máy Đạm Cà Mau đã trải qua một thời gian dài hoạt động, nhiều trang thiết bị cần thay thế, bảo trì kỹ lưỡng, nhất là trong các hạng mục chính, yêu cầu sự chuẩn bị phải thật chi tiết, kỹ lưỡng. Năm nay, nhà máy dự kiến bảo dưỡng khoảng 2.600 hạng mục lớn, nhỏ. Với việc không ngừng học hỏi, nâng cao chuyên môn và khả năng tự chủ công nghệ, đội ngũ kỹ sư PVCFC hiện có thể hoàn thành các hạng mục mà không cần sự trợ giúp từ chuyên gia bên ngoài.

Các kỹ sư của Phân bón Cà Mau thảo luận về phương pháp bảo trì máy móc. Ảnh: Phân bón Cà Mau

Sự tự chủ trong công tác bảo dưỡng đối với các hạng mục phức tạp như: đường Găng bảo dưỡng sửa chữa E06101, trung tu máy nén K04421, K04441, K06101... đánh dấu năng và thế mạnh cải tiến sáng tạo, kinh nghiệm qua nhiều kỳ bảo dưỡng của đội ngũ PVCFC.

Ông Nguyễn Đắc Tuyên - Phó giám đốc nhà máy Đạm Cà Mau kiêm chỉ huy trưởng công trường năm 2023, cho biết hiện nay toàn bộ cán bộ công nhân viên của nhà máy tập trung thực hiện tốt từng nhiệm vụ cụ thể nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra.

Kỹ sư thực hiện kiểm tra máy móc. Ảnh: Phân bón Cà Mau

Về nguồn hàng phân bón phục vụ bà con nông dân, từ đầu tháng 8 đến nay, Phân bón Cà Mau đã cung ứng ra thị trường hơn 100.000 tấn các loại. Trong đó, hơn 60.000 tấn urê và gốc urê các loại, hơn 30.000 tấn NPK Cà Mau các loại, gần 20.000 tấn các sản phẩm khác như DAP, Kali, N.Humate+TE và Hữu cơ Cà Mau phục vụ nhu cầu của hệ thống các cấp, bà con nông dân trong nước và Campuchia. Ngoài ra, Phân bón Cà Mau cũng chuẩn bị sẵn hơn 100.000 tấn sản phẩm các loại tại các kho khu vực, đảm bảo đủ cung ứng phục vụ nhu cầu của hệ thống và bà con nông dân trong thời gian tới.

Nhà máy dự kiến hoàn thành bảo dưỡng ngày 28/8 và sẽ tiếp tục hoạt động ổn định, cung cấp sản phẩm ra thị trường, nhất là các dòng phân bón chất lượng cao như urê hạt đục, NPK sử dụng công nghệ Polyphosphate (siêu lân) phục vụ bà con.

Hải My