Phân bón Cà Mau áp dụng công nghệ tăng năng suất lúa

Ngày 16/5, thành công của sản phẩm này đã được đúc kết và nhân rộng tại Hội thảo giải pháp dinh dưỡng do Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) tổ chức.

Gần 200 nông dân An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ tham gia hội thảo ngày 16/5 tại An Giang. Ảnh: PVCFC

NPK Cà Mau của PVCFC thuyết phục nhà nông ở chuỗi giá trị "năng suất cao - giảm chi phí - tăng lợi nhuận", sát thực với nhu cầu và giải quyết khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Bằng công nghệ polyphosphate, từng hạt phân bón dinh dưỡng cao thấm đều vào đất, phân giải chậm mà không kết tủa. Cây lúa cũng có thể hấp thu dần các nguyên tố như canxi, magie, vi lượng theo từng giai đoạn sinh trưởng phát triển.

Quan sát và ghi nhận thay đổi, nhà nông Nguyễn Đức Huy (huyện Châu Thành, An Giang) chia sẻ, cây lúa tiến triển rõ rệt từ bộ rễ đến lá lúa, từ mạ non đến trổ đòng kết hạt. Còn về hiệu quả so với cách làm cũ, anh thấy năng suất tăng 200kg một ha, lời hơn 1 triệu đồng một ha mà bản thân cũng đỡ nhọc công hơn.

Tại hội thảo, nông dân đặt ra nhiều vấn đề trong quá trình canh tác để chuyên gia giải đáp. Ảnh: PVCFC

Nhà nông Nguyễn Ngọc Thuần cũng là nhân tố điển hình khi biết chọn giải pháp dinh dưỡng tân tiến, trong đó có NPK Cà Mau với công nghệ "siêu lân". Ông cho biết, cả 2 vụ Thu Đông - Đông Xuân, ruộng lúa nhà ông đều phát triển tốt hơn. Lá đứng xanh bền, rễ mập và dài, hạt vô chắc đều đến kỳ thu hoạch vẫn không ngã rạp. Mô hình trình diễn hai vụ (Thu Đông 2022 và Đông Xuân 2022 - 2023), trung bình cho năng suất 4,7 tấn một ha và 7,3 tấn một ha (cao hơn ruộng đối chứng từ 1,2 – 1,3 tấn một ha). Lợi nhuận cũng khá hơn lần lượt là 2,1 triệu đồng một ha và 7,7 triệu đồng một ha.

Ở góc độ chuyên môn, chuyên gia tại phòng kỹ thuật Trung Tâm Khuyến nông tỉnh An Giang đánh giá cao và khuyến nghị nhà nông dùng NPK Cà Mau để đảm bảo hiệu quả ổn định, lâu dài. "Đây là giải pháp giúp ứng phó các vấn đề khó hiện nay như khí hậu nóng dần, giá vật tư cao, giá nông sản bấp bênh...", vị chuyên gia nhận định, chia sẻ thêm, dù phương pháp Drone chi phí nhỉnh hơn chút, bù lại giảm chi phí bón, cây ít bệnh, khỏe bền suốt kỳ, bớt tiền thuốc trừ sâu nên giảm hơn 400.000 đồng một ha.

Bà con nông dân xã An Tức, Tri Tôn, An Giang thăm mô hình đạt hiệu quả cao. Ảnh: PVCFC

So với ruộng đối chứng, năng suất tăng từ 600 kg một ha tương đương 8,4%, lợi nhuận tăng 4,4 triệu một ha tương đương 29%. "Kết quả thực tiễn do chính bà con kiểm tra chứng thực nên theo các chuyên gia, đây sẽ là động lực để nhân rộng mô hình đến nhiều hộ nông hơn, mang kỳ vọng mới cho cây lúa An Giang và vùng miền khác", đại diện doanh nghiệp cho hay.

