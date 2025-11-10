Con gái không phải của chồng hiện tại vì tôi lỡ dại với chồng cũ

Đôi mắt đen, hàng lông mày đậm, chiếc cằm hơi chẻ... tất cả như sao chép lại từ chồng cũ.

Tôi viết những dòng này trong tâm trạng rối bời, mệt mỏi và nặng nề chưa từng có. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều thấy mình như đứng giữa hai lằn ranh: một bên là sự bình yên mà chồng hiện tại mang đến, một bên là sự thật mà nếu nói ra, có lẽ sẽ phá nát tất cả.

Tôi và chồng hiện tại cưới nhau khi tôi đã có một con riêng. Hôn nhân đầu đổ vỡ vì quá nhiều mệt mỏi, tôi vẫn ở lại ngôi nhà đó vì trường con ngay cạnh nhà, còn chồng cũ ra đi và nhận căn nhà ở quận khác. Chồng hiện tại đến với tôi khi tôi chẳng còn tin vào điều gì đẹp đẽ. Anh không giàu có, không nổi bật nhưng bền bỉ, chăm chỉ và thương mẹ con tôi theo cách rất chân thành. Anh coi con trai tôi như con của anh, chăm từ bữa ăn tới giấc ngủ, không một lời than phiền. Đi đâu, làm gì, anh cũng nghĩ cho mẹ con tôi trước. Nói thật, nhiều lúc tôi thấy mình may mắn hơn rất nhiều người.

Chúng tôi sinh thêm một bé gái đáng yêu. Ai nhìn vào cũng khen gia đình tôi đủ nếp đủ tẻ, hạnh phúc viên mãn. Chồng tôi cưng con bé không kém gì anh trai nó. Anh chăm con, thức đêm, ru ngủ, lo từng bữa sữa, từng li nước ấm. Nhiều lần nhìn cảnh anh ôm con gái ngủ say, tôi thấy tim mình nhũn ra, thầm cảm ơn cuộc đời cho tôi được gặp anh. Tuy nhiên con gái càng lớn càng khiến tôi hoang mang nhiều hơn.

Tất cả bắt đầu từ một lần yếu lòng, ngu ngốc và dại dột, một khoảng mờ của quá khứ mà tôi tự cầu mong thời gian sẽ cuốn đi mãi. Trước ngày cưới chồng hiện tại, chồng cũ hẹn sang nhà tôi để nói về việc nuôi dưỡng con trai thế nào sau khi tôi đi bước nữa. Hôm đó trời mưa ẩm ướt, chúng tôi ngồi trong chính căn nhà cả hai từng hạnh phúc để nói chuyện, cảm xúc có gì đó khó nói trỗi dậy. Chúng tôi nói nhiều hơn về những kỷ niệm đã qua. Và rồi điều dại dột xảy ra. Tôi không muốn kể chi tiết, chỉ biết rằng mọi thứ diễn ra rất nhanh, rất mơ hồ. Tôi biết mình sai rất nhiều ngay khoảnh khắc đó.

Sau hôm ấy, tôi chấm dứt hẳn mọi liên hệ, chồng cũ muốn gặp con tôi cũng chỉ cho gặp bên ngoài chứ không vào nhà nữa. Tôi cố quên đi, cố gói lại chuyện đó như một vết đen không bao giờ nên mở ra. Công việc ở cơ quan rồi chuẩn bị cưới xin cuốn tôi đi, quên mất không uống thuốc tránh thai ngay, phải hai ngày sau tôi mới uống. Khi phát hiện có thai, tôi tuyệt vọng thật sự vì không xác định được chính xác là con của ai. Tôi thầm cầu mong đó là con của chồng sau. Khi đó, tôi từng muốn đi kế hoạch nhưng từng làm mẹ rồi khiến tôi khó lòng quyết định. Lần lữa mãi, cuối cùng thai lớn hơn, anh phát hiện ra nên tôi đành nhắm mắt đưa chân, đâm lao theo lao.

Con gái càng lớn càng khiến tôi hoang mang nhiều hơn. Lúc con mới sinh, nhìn mái tóc mỏng, đôi mắt khép hờ, tôi đã cố thuyết phục mình rằng con giống chồng hiện tại. Anh hay cười bảo: "Con gái anh xinh nhất nhà". Tôi gượng cười theo. Nhưng thời gian trôi, con càng lớn, đường nét càng rõ. Đôi mắt đen, hàng lông mày đậm, chiếc cằm hơi chẻ... tất cả như sao chép lại từ chồng cũ. Tôi nhói lên từng nhịp. Không ai để ý, chỉ mình tôi nhìn ra. Càng nhìn con, tôi càng thấy tim mình siết lại.

Mỗi lần về quê hai bên, người lớn lại xúm quanh khen: "Con bé giống anh trai quá", "Giống mẹ nó hồi nhỏ ghê", "Đúng là gen tốt, lớn lên xinh lắm đây"... Tôi nghe mà lạnh sống lưng. Tôi quyết định lặng lẽ đi xét nghiệm ADN và kết quả là con của chồng cũ. Tôi suy sụp vô cùng và không biết phải đối diện thế nào. Có lẽ ông trời đang trừng phạt tôi vì phạm phải sai lầm ngày hôm đó. Tôi yêu chồng hiện tại, tôi biết anh yêu tôi và thương các con vô điều kiện. Tôi không muốn lừa dối anh nhưng cũng sợ nếu nói ra sẽ đánh mất tổ ấm đang có. Tôi phải làm sao mới phải đây. Tôi rối quá, mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Hương Ly