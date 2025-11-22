Phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Gia Lai

Ban Vận động Cứu trợ Trung ương phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ bốn tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đăk Lăk và Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lũ, từ nguồn đóng góp của đồng bào cả nước.

Ngày 22/11, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương quyết định phân bổ hỗ trợ Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đăk Lăk và Gia Lai, mỗi tỉnh 20 tỷ đồng từ tiền ủng hộ gửi về tài khoản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao 20 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, trao 20 tỷ đồng tới nhân dân tỉnh Gia Lai. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao 20 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng.

Đại tướng Phan Văn Giang trao số tiền 20 tỷ đồng từ nguồn vận động của Ban Vận động cứu trợ Trung ương tới nhân dân tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Phong

Thăm hỏi các hộ bị ngập sâu tại hai xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông (Bình Định cũ), Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang chia sẻ khó khăn, mất mát mà người dân vùng lũ đang trải qua. Ông khẳng định Trung ương đã đánh giá đầy đủ thiệt hại và chỉ đạo các bộ, ngành hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ trưởng yêu cầu các lực lượng tiếp tục hỗ trợ tối đa công tác tìm kiếm cứu nạn, cung cấp lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm và tham gia khắc phục để người dân sớm ổn định cuộc sống. Dù nước đã rút, khối lượng công việc còn rất lớn khi nhà cửa hư hỏng, sản xuất và chăn nuôi thiệt hại nặng. Quân đội sẽ hỗ trợ xe chở vật liệu và ngày công giúp người dân dựng lại nhà để giảm chi phí.

Bộ trưởng cho biết Bộ Quốc phòng hỗ trợ Gia Lai 10 tỷ đồng, 10 tấn lương khô, 5.000 bộ quần áo và 5.000 màn tuyn. Tổng cục Hậu cần và các Quân khu 5, 7 cũng đề xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng. Cục Cứu hộ - Cứu nạn đã xuất 15 tấn lương khô cho Quân khu 5 để đảm bảo không có người dân thiếu đói.

Bộ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác vào vùng ngập của Gia Lai (Bình Định cũ). Ảnh: Hoàng Phong

Tính đến sáng 22/11, mưa lũ đã làm 55 người chết, tăng 10 người so với chiều qua. Mưa lũ làm 946 nhà hư hỏng, trong đó Lâm Đồng gần 780 nhà; gần 28.500 nhà còn ngập, tập trung ở Đăk Lăk gần 11.600, Khánh Hòa gần 10.400 và Gia Lai 6.500. Gần 80.000 ha lúa, hoa màu; hơn 100.000 ha cây trồng lâu năm; hơn 3,2 triệu con gia súc và hơn 1,1 ha thủy sản bị thiệt hại.

Đến 12h ngày 22/11/2025, toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động được trên 2.800 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do các cơn bão, lũ gây ra. Trong đó, số tiền và hiện vật đăng ký qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương là hơn 1.400 tỷ đồng, còn lại các đơn vị trực tiếp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố triển khai tại các địa phương.

Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ 10 đợt với tổng số tiền gần 760 tỷ đồng 27 địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ gây ra trong thời gian qua.

Người dân ủng hộ đồng bào bão lụt quyên góp trực tiếp tại địa chỉ: Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46, phố Tràng Thi (Phường Cửa Nam, TP Hà Nội); đường dây nóng: 0984242025; 0933026868; 0786675133; 0983218721; 0819889888.

Hoặc gửi đến các tài khoản ngân hàng tiếp nhận tại đây.

Sơn Hà - Hồng Chiêu