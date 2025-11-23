Phân biệt phụ lục hợp đồng và hợp đồng sửa đổi hợp đồng

Tôi muốn biết sự khác nhau giữa các loại văn bản thường xuất hiện trong quá trình giao kết như: “hợp đồng phụ”, “phụ lục hợp đồng” và “hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng”.

Chẳng hạn, trong trường hợp một hợp đồng đã ký nhưng phát sinh thêm các nội dung bổ trợ thì nên dùng hợp đồng phụ hay phụ lục hợp đồng? Nếu muốn điều chỉnh, thay đổi, sửa lại một số điều khoản ban đầu thì phải lập phụ lục hay lập hợp đồng sửa đổi?

Ngoài ra, tôi cũng chưa rõ các loại văn bản này có giá trị pháp lý tương đương nhau hay có sự khác biệt về hiệu lực, phạm vi áp dụng, cũng như hình thức thể hiện.

Tôi muốn hiểu rõ hơn cách sử dụng từng loại trong từng tình huống cụ thể để tránh sự nhầm lẫn hoặc áp dụng sai, ví dụ: lúc nào thì nên dùng phụ lục hợp đồng, lúc nào thì lập hợp đồng phụ, và khi nào phải làm hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng.

Độc giả Kim Thoa

Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn