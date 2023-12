Phân biệt 'Merry Christmas' và 'Happy Christmas'

Cả "Merry Christmas" và "Happy Christmas" đều mang nghĩa "Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ", nhưng khác biệt ở câu chuyện văn hóa và sắc thái nghĩa.

Vào mỗi dịp Giáng sinh, mọi người thường chúc nhau "Merry Christmas". Nếu để ý, bạn sẽ thấy từ "merry" được dùng phổ biến trong các bài phát biểu, thiệp Giáng sinh hay những giai điệu kinh điển như "Have yourself a merry little Christmas", "We wish you a merry Christmas"...

Trong khi đó, "happy" cũng thường được hiểu là "vui vẻ" nhưng lại gắn liền với các dịp lễ khác như năm mới (Happy new year), sinh nhật (Happy birthday) mà ít ai thấy "Happy Christmas".

Vậy, cách dùng nào đúng? Đáp án là cả hai.

"Happy Christmas" được sử dụng rộng rãi ở Anh, gắn liền với sự khác biệt về giai cấp. Ngày xưa, chỉ những người thuộc tầng lớp quý tộc hay có địa vị cao trong xã hội mới thường dùng cách nói này.

Ví dụ, Nữ hoàng Elizabeth II luôn kết thúc bài phát biểu chúc mừng Giáng sinh bằng câu "I wish you all a very happy Christmas" (Hy vọng tất cả mọi người có một Giáng sinh hạnh phúc). Hiện nay, nhiều người Anh quen thuộc với cách nói này, cũng chúc nhau một mùa Giáng sinh "happy" thay vì "merry" như phần đông trên thế giới.

Còn "merry" xuất hiện nhiều trong giao tiếp của người bình dân. Người ta cho rằng "merry" gắn liền với sự vui vẻ ồn ào, náo nhiệt trong hoạt động ăn mừng lễ hội của quần chúng. Ví dụ, người xưa thường uống rượu để chúc mừng dịp lễ, khiến "merry" còn có nghĩa là "ngà ngà say trong sự vui vẻ" theo cách nói cổ.

Trong sách A Christmas Carol của Charles Dicken, các nhân vật thuộc tầng lớp lao động nghèo khổ nhiều lần chúc nhau "Merry Christmas". Thành công vang dội của tác phẩm sau đó khiến "Merry Christmas" trở nên phổ biến.

Ảnh: writerscentre

Thêm nữa, bạn có bao giờ thắc mắc vì sao cùng được hiểu là "vui vẻ" nhưng lại có hai từ "happy" và "merry"? Điểm thú vị của ngôn từ nằm ở sắc thái nghĩa, và đây là một trường hợp như vậy.

Theo từ điển Oxford, "happy" là tính từ chỉ "sự hài lòng, cảm giác mãn nguyện, hạnh phúc bên trong chúng ta". Khi bày tỏ tình cảm với người yêu trong dịp Giáng sinh, bạn có thể nói "I'm so happy to spend another Christmas with you" (Em rất hạnh phúc khi được trải qua một mùa Giáng sinh nữa bên anh).

Mặt khác, "merry" thiên về miêu tả "sự vui vẻ, sôi nổi đặc trưng của các hoạt động lễ hội". Bạn có thể biến tấu rất nhiều lời chúc Giáng sinh cho bạn bè với từ này, chẳng hạn "May all of your Christmas memories be merry" (Chúc cho mọi kỷ niệm Giáng sinh của bạn thật vui vẻ), "Wishing you a delightful, merry, and brightful Christmas" (Chúc bạn một mùa Giáng sinh thú vị, vui tươi và rực rỡ), "Eat. Drink. Be Merry. Have a wonderful Christmas!" (Hãy ăn, uống và vui vẻ. Chúc bạn một Giáng sinh tuyệt vời!).

Ngoài ra, ở các nước coi Giáng sinh là dịp lễ chính và ăn mừng Năm mới ngay sau đó, họ còn có những lời chúc phổ biến khác như "Happy holidays" hay "Seasons's greetings". Cả hai đều mang ý nghĩa chúc mừng chung chung về một mùa lễ hội nhiều niềm vui.

Phương Anh (Theo Economictimes, Royal, Countryliving)