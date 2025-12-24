Phân biệt lỗi giao thông ở video phạt nguội?

Tôi thấy video một ôtô bị phạt nguội vì lỗi vượt đèn đỏ, tôi xem nhiều lần vẫn chưa xác định được lỗi của xe trong video. (Hoàng Phương)

Video phạt nguội Video: Cục CSGT

Mong được độc giả giải thích, góc nhìn của tôi như sau:

Tại cột đèn thứ nhất, không có đèn đỏ cho phần rẽ trái, không có biển cấm rẽ trái. Ôtô con đã tuân thủ.

Tại cột đèn thứ hai có đèn đỏ cho phần rẽ trái, nhưng ôtô con đã rẽ trái trước khi đến cột đèn. Vậy ôtô không cần phải tuân theo tín hiệu của cột đèn này.

Trong trường hợp cột đèn thứ hai là loại đèn tín hiệu nhắc lại, thì nó cũng không có giá trị, vì ở cột đèn thứ nhất không hề có phần rẽ trái.

Tôi thấy ôtô con bị lỗi "không chấp hành vạch kẻ đường" (rẽ trái nhưng đi lane đi thẳng), nhưng tôi không thấy ôtô con lỗi "không chấp hành tín hiệu đèn tín hiệu". Vậy nhờ mọi người tư vấn kỹ hơn, xin cảm ơn.