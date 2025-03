Phân biệt Let và Let's trong tiếng Anh

Có cách viết na ná nhau, nhưng cách dùng của "Let" và "Let’s" khác nhau.

1. Let: Dùng để diễn tả việc tạo điều kiện cho điều gì đó xảy ra hoặc cho phép ai làm việc gì đó.

Cấu trúc: Let + tân ngữ + động từ nguyên mẫu

Ví dụ:

Let me help you (Hãy để tôi giúp bạn).

My parents let me go out with my friends on weekends (Bố mẹ cho phép tôi đi chơi với bạn vào cuối tuần).

She won't let her brother use her phone (Cô ấy sẽ không cho em trai dùng điện thoại của cô ấy.)

Lưu ý:

"Let" không dùng với "to V", ví dụ "Let me to help you" là sai, phải viết là "Let me help you".

2. Let's (viết tắt của "let us"): Dùng khi muốn đề nghị, rủ rê hoặc khuyến khích ai đó cùng làm gì đó với mình.

Cấu trúc: Let's + động từ nguyên mẫu

Ví dụ:

Let's go to the beach this weekend! (Cuối tuần này đi biển đi!).

Let's not argue about this. (Đừng tranh cãi về chuyện này nữa).

Let's have a coffee before the meeting. (Uống cà phê trước cuộc họp đi).

Luyện tập:

