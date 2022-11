Phân biệt 'either... or' và 'neither... nor'

"Either...or" mang nghĩa khẳng định, trong khi "neither...or" diễn đạt ý phủ định.

1. Either... or...: "hoặc... hoặc..."

- Dùng với nghĩa khẳng định, mang ý nghĩa hai sự vật/sự việc đều có thể xảy ra, tùy vào ngữ cảnh để chọn hoặc đề cập đến một trong hai đối tượng.

- Cấu trúc: Either + danh từ/đại từ + or + danh từ/đại từ.

- Chia động từ theo danh từ/đại từ đứng sau "or".

- Vị trí: Đứng ở đầu câu hoặc giữa câu.

Ví dụ: Either your father or your mother can be at the meeting to see me (Bố hoặc mẹ bạn có mặt ở cuộc họp để gặp tôi).

- My friends want to have dinner either in the restaurant or at my home (Các bạn tôi muốn ăn trưa ở nhà hàng hoặc ở nhà tôi).

- Either I or my younger sister is responsible for doing laundry everyday (Tôi hoặc em gái tôi chịu trách nhiệm giặt quần áo hàng ngày).

2. Neither... nor...: "không... cũng không..."

- Dùng để diễn đạt ý nghĩa phủ định hoàn toàn, khẳng định cả hai đối tượng/sự vật đều không thể xảy ra.

- Cấu trúc: Neither + danh từ/đại từ + nor + danh từ/đại từ.

- Chia động từ theo danh từ/đại từ đứng sau "nor".

- Vị trí: đứng ở đầu câu hoặc giữa câu.

Ví dụ: Neither you nor me have the correct answer (Cả cậu và tớ đều không có câu trả lời đúng).

- I like neither cooking nor washing up (Tôi không nấu ăn và cũng không thích rửa bát).

- Neither my parents nor my brother goes to work on foot (Cả bố mẹ tôi và anh trai tôi đều không đi bộ đi làm).

